Безопасное лечение зубов в Иркутске во время коронавируса

Мы работаем. Экстренный прием. Помогаем в сложных случаях. Считаем своим долгом оповестить вас о мерах, принимаемых в нашей клинике для защиты вашего здоровья.

Руководство, врачи и иркутской стоматологии DI-Clinic прилагает максимальные усилия к тому, чтобы в непростых условиях повышенной эпидемиологической угрозы пациенты клиники могли чувствовать себя у нас в полной безопасности.

В DI-Clinic введен и строжайшим образом соблюдается специальный противоэпидемиологический режим. Меры, которые принимаются для защиты наших пациентов, отвечают последним актуальным рекомендациям ВОЗ:

- регулярный (2 раза в течение рабочего дня) контроль температуры тела всех прибывших на рабочее место сотрудников клиники. Эти данные - под постоянным контролем руководства.

- также измеряется на ресепшн температура у всех без исключения посетителей клиники. Для термометрии используются современные инфракрасные пирометры (работают бесконтактно и дают достоверную информацию).

- все общественные зоны, холлы и врачебные кабинеты, санузлы и подсобные помещения клиники регулярно обрабатываются дезинфицирующими составами. Обработка дверных ручек проводится каждый час.

- для дополнительной дезинфекции рабочих кабинетов и холлов используются ультрафиолетовые лампы (аналогичные используются для обработки операционных).

- в санузлах всегда имеются дезинфицирующие составы - для самостоятельной обработки рук.

- врачи отменили все зарубежные командировки, а также отпуска за границей.

- персонал клиники по возможности свел к минимуму внутренние контакты. Все сотрудники - в одноразовых масках и перчатках в течение всего рабочего дня. Сроки их замены на новые строго соблюдаются.

Все врачи клиники, как специалисты, понимают необходимость строгого соблюдения санитарного режима и относятся к ситуации серьезно и ответственно. Посещая нашу клинику, вы можете быть спокойны за свое здоровье: здесь вирусу поставлен надежный заслон.

Фото: архив компании

Прием пациентов с малейшими признаками ОРВИ в настоящее время не ведется - мы искренне желаем им скорее поправиться и ждем в клинике после выздоровления.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

Решаем проблему отсутствующих зубов: протезирование зубов или имплантация зубов Иркутск.

Современная стоматология достигла такого уровня, который позволяет решить любые проблемы, связанные с плохим состоянием зубов или вовсе их отсутствием. Ходить без зуба, или «терпеть» во рту практически полностью разрушенный зуб нет никакой необходимости, да и не совместимо это с имиджем успешного человека.

Существует, как минимум, два метода восстановления зубного ряда - традиционное протезирование зубов Иркутск и дентальная имплантация или имплантация зубов с дальнейшим протезированием на имплантатах. Самый частый вопрос пациентов - какой же из этих способов выбрать, что лучше - протезирование или установка имплантата?

О плюсах и минусах съемного и несъемного протезирования имеет представление практически каждый. Съемные протезы сравнительно недороги (хотя экономить на состоянии своих зубов - прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем!); дискомфорт от несъемных протезов малозаметен и ощущается не так сильно, как от съемных; срок службы даже самых лучших протезов весьма ограничен и не превышает 10 лет.

Компетентный врач-стоматолог обязательно добавит, что любые традиционные протезы плохи тем, что не обеспечивают нормального физиологичного давления на челюсть, из-за чего кость продолжает атрофироваться. С годами заметно портится овал лица, страдает сустав... и это только самые очевидные негативные последствия выбора, сделанного в пользу традиционного протезирования.

Как же восстановить зубной ряд, эстетику улыбки и уберечь себя от вышеперечисленных проблем? Ответ прост - выбрать именно имплантацию зубов - дентальную имплантацию. Качественные имплантаты, установленные опытным специалистом, полностью решают все проблемы и не создают дополнительных.

Врачи единодушны - преимущества протезов на имплантатах перед любыми традиционными зубными протезами налицо. Имплантаты долговечнее: их срок службы от 30 лет до пожизненного; при их установке не травмируются здоровые зубы. Сохраняется возможность вести нормальный образ жизни и не отказываться от любимой еды. Имплантат фактически - полная имитация собственного корня зуба, на который фиксируется коронка, и потому он обеспечивает и нормальную нагрузку на челюсть, и правильно формирует овал лица.

Однако к выбору врача и клиники, где вы намерены установить имплантаты, стоит отнестись предельно внимательно. Дентальная имплантация - самая, пожалуй, сложная отрасль современной стоматологии. Очень много врачей занимается сейчас установкой имплантатов, но далеко не все из них имеют достаточный опыт и знания. Доверить свое здоровье разумно только специалистам, в опыте и высокой квалификации которых нет ни малейших сомнений. То же самое можно сказать и о клиниках: по пальцам можно пересчитать те, материальная база которых позволяет проводить имплантацию на достойном уровне.

Стоматология Иркутска DI-Clinic специализируется именно на дентальной имплантации уже более 15 лет. В городе DI-Clinic известна как "Стоматология Сложных Случаев" - именно здесь многим горожанам спасали от удаления самые "безнадежные" зубы. Тут работает уникальная команда разнопрофильных специалистов, но именно имплантация - ведущее направление деятельности клиники. Лучшие хирурги-имплантологи города работают именно здесь - это утверждают и эксперты, и многочисленные пациенты клиники. За имплантацией в DI-Clinic приходят известные горожане, бизнесмены и политики Иркутска, да и просто люди, желающие пользоваться стоматологией достойного европейского уровня. Обратившись в DI-Clinic вы убедитесь - для этого совсем не обязательно ехать за стоматологическим лечением в Европу!

Хирурги-имплантологи DI-Clinic работают с имплант-системами премиум класса, причем в их распоряжении выбор из полутора десятков вариантов от ведущих производителей Европы, Израиля, Южной Кореи. Для каждого пациента подбирается имплант-система, максимально подходящая для данного клинического случая. В процессе имплантации строго соблюдаются протоколы установки, разработанные компанией-производителем имплантатов - это одна из базовых гарантий успешного хода операции и отсутствия осложнений.

Обучение специфике работы с той или иной имплант-системой пройдено хирургами DI-Clinic на курсах и семинарах, проводимых производителями в международных стоматологических учебных центрах - в Германии, Швейцарии, Израиле. Отметим, что далеко не каждая стоматологическая клиника может позволить себе обучение врачей на столь высоком уровне. Руководство DI-Сlinic считает такие вложения оправданными: дентальная имплантология - динамично развивающаяся область стоматологии, и уровень специалистов должен отвечать требованиям современности.

Материально-техническая база клиники полностью соответствует заявленному высокому уровню. В активе клиники - высокоточный дентальный микроскоп, швейцарское оборудование для создания 3D-дентальных реставраций, передовое диагностическое и лечебное оборудование. Знаете ли вы, что перед установкой имплантата все очаги воспаления в ротовой полости должны быть устранены, а проблемные зубы - обязательно пролечены? В DI-Clinic качественной подготовке пациента к имплантации уделяется не меньше внимания, чем собственно процессу установки имплантатов. И в этом - еще одно объяснение того факта, что осложнений и послеоперационных проблем у пациентов клинике практически не возникает.

Так что, если вы хотите быть уверены в отличных результатах имплантации, не приемлете компромиссов - врачи DI-Clinic помогут вам вернуть зубы и по-голливудски роскошную улыбку.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

На правах рекламы.