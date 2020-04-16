Коронавирус в Бурятии, последние новости на 16 апреля: поступление партии медицинской одежды

В среду, 15 апреля, министерство здравоохранения Бурятии получило 300 комплектов медицинской одежды, каждый из которых включает в себя респиратор, защитный одноразовый костюм, перчатки и лицевой экран.

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 16 апреля: поддержка туристической сферы

Туристическая сфера входит в число основных пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Министерство туризма Бурятии подготовило ряд мер по поддержке организаций в рамках плана первоочередных мер помощи малому и среднему бизнесу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в республике.

Для организаций туристской отрасли предусмотрены несколько видов поддержки. Для туроператоров республики - компенсация до 80% (не более 400 рублей за 1 квадратный метр) затрат из республиканского бюджета арендной платы за помещения, используемые для оказания услуг. Гостиницам будут компенсированы затраты за пользование коммунальными услугами.

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 16 апреля: все приезжие будут проверяться

Глава Бурятии своим указом определил, пребывающие из каких регионов РФ будут дополнительно проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции и отбывать двухнедельную самоизоляцию.

Согласно Указу, все пребывающие с территорий иностранных государств, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Коми, Нижегородской области, Краснодарского края, в обязательном порядке должны будут докладывать о своем возвращении, в том числе о местах регистрации и фактического пребывания, на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)37-95-32 или на номер приема экстренных сообщений 112.

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 16 апреля: В Бурятии готовится открытие "ковидного" госпиталя

В Бурятии готовится к открытию «ковидный» госпиталь на 88 коек, в том числе 25 коек реанимационного отделения на базе перепрофилированного стационара перинатального центра.

На сегодняшний день идёт активная подготовка, заводятся дополнительные кислородные точки в палаты. Уже 18 апреля госпиталь будет готов оказывать помощь пациентам с COVID-19.

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