Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 апреля: Приангарье в пятерке регионов в Сибири по числу зараженных

«Комсомолка» собрала для вас все важное про коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 апреля. Утром 16 апреля в больнице находятся 43 человек, 4 человека выздоровело, два умерло. В общей сложности с момента распространения коронавирусной инфекции на территории региона – 49 случаев.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 апреля: наша область попала в пятерку регионов Сибири по числу заболевших коронавирусом

По данным на среду, 15 апреля, Приангарье оказалось на пятом место по количеству заболевших COVID-19 . Первое место в этом списке в СФО занимает Красноярский край – у них 131 человек заразился коронавирусом,на втором – Бурятии ( 100 случаев), на третьем – Новосибирская область (53 заболевших), на четвертом - Алтайский край (48 заразившихся). Цифры по сравнению со столицей России или другими странами небольшие, но не торопитесь расслабляться: пик эпидемии еще не пройден. Эксперты считают, что он придется на 5-7 мая.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 апреля: низкий уровень самоизоляции

Региональные власти недовольны тем, как иркутяне соблюдают режим самоизоляции. Большинство выявленных случаев заболевания регистрируются уже у тех, кто никуда не выезжал из Иркутской области, именно поэтому соблюдать самоизоляцию крайне важно.

«На 11 часов утра 15 апреля индекс самоизоляции Яндекса показывал 2,1 балла. Вчера было примерно то же самое», - пишет в своем Инстаграм врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. – «Это означает, что людей на улицах — много. И посмотрите на динамику распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области: количество заболевших растет. Неделю назад их было 17».

Как отметил Игорь Кобзев, из-за того, что у многих вирус протекает бессимптомно, иркутяне даже могут не знать, заразились ли они или еще чего хуже заразили кого-то, кто в зоне риска.

«Бесцельно ходить по улицам или по пять раз за день выходить в магазин якобы за молоком, подвергая риску себя и других, — верх безответственности», - подытоживает Игорь Кобзев.

В Иркутске выходить из дома нужно по-прежнему только по крайней необходимости – на работу (если вашей организации она разрешена в период самоизоляции), за продуктами или лекарствами, выгул собак разрешен не далее, чем 100 метров от дома.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 апреля: богослужения онлайн

В воскресенье, 19 апреля, большой праздник – Пасха. Однако, встретить его в этом году лучше дома. К этому призывают как гос.структуры, так и священнослужители.

«Господь говорит — не забывайте церковь божию, там, где двое или трое собрались во славу мою, там и я. Церковь божия она не в камнях. И если верующие со своими семьями дома останутся по призыву Патриарха и государства, это уже будет церковь на местах», - говорит протоиереей, руководитель миссионерского отдела иркутской епархии Вячеслав Пушкарев.

Трансляции богослужений можно посмотреть будет как из Храма Христа Спасителя в Москве, так и из иркутских церквей.

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