2020-04-16T13:38:33+03:00
Дом. Семья

Рассада для дачников в Иркутске: где купить в период самоизоляции

Рассада для дачников в Иркутске обычно продается на ярмарках, но из-за самоизоляции их могут отменить
Любовь АРБАТСКАЯ
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Из-за коронавируса садоводческие ярмарки в Иркутске могут отменить: где купить саженцыИз-за коронавируса садоводческие ярмарки в Иркутске могут отменить: где купить саженцыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим самоизоляции в регионе продолжится, как минимум, до конца недели. Многие переживают – как купить рассаду для дачников в Иркутске в условиях самоизоляции? Ведь дачный сезон уже на носу. Успокоим сразу – садово-огородные предметы и инвентарь в Приангарье входят в список товаров первой необходимости. Поэтому магазины семян (а таковых в городе десятки) открыты. Разве что рабочий день в некоторых сокращен, ну и персонал, как полагается, в медицинских масках и резиновых перчатках. Ну и от посетителей, конечно, не требуют, но ждут соблюдения тех же мер безопасности.

- Мы тоже открыты, как обычно, - приезжайте, выбирайте саженцы: садовые, декоративные, плодовые, - зазывают в одном из иркутских агропитомников.

А если нет возможности сходить и купить семена и саженцы, то в городе на такой случай работает доставка. Да-да, можно зайти на сайты садовых магазинов или, например, в раздел «Сад» на сайте гипермаркетов, выбрать нужные сорта, оформить покупку и ждать курьера. Ну или сделать заказ по телефону, что тоже удобно.

Садоводы уже вырастили рассаду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Садоводы уже вырастили рассаду.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но все-таки из-за коронавируса при покупке рассады для дачников в Иркутске могут возникнуть сложности.

- Традиционно садоводческие ярмарки начинаются в конце апреля и идут весь май, но теперь из-за коронавируса их проведение под вопросом, - вздыхает председатель иркутского клуба садоводов-опытников имени А.К.Томсона Надежда Зыкова. - Садоводы огорчены, ведь многие из них старательно размножают новые сорта и очень ждут, когда можно будет представить их другим. Остается только надеяться, что ситуация скоро изменится к лучшему. Если ярмарки все же отменят, будем решать вопрос о том, чтобы садоводы передавали саженцы по конкретным заявкам, соблюдая меры безопасности.

Кстати, покупать семена, как говорит Надежда Зыкова, поздновато – ведь большинство дачников во всю хвалятся рассадой. И помидоры, и баклажаны, и перцы уже взошли. На огороде сейчас самое время для высадки чеснока (земля холодная и влажная, и это залог хорошего урожая), ранней зелени, а также моркови – но ее нужно будет скушать сразу, для хранения она не подойдет. Рассада для дачников в Иркутске сейчас будет нарасхват.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Садоводческие маршруты запустят не раньше 20 апреля

Увы, расписание маршруток на дачи и огороды пока не утверждено. Все из-за коронавируса. Изначально планировалось, что автобусы начнут возить дачников с 15 апреля, теперь же придется ждать, когда снимут режим самоизоляции. Проездные билеты на садоводческие маршруты пока тоже не продаются.

Почему расформирован общественный совет при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области?И чем это может «аукнуться» Иркутску?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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