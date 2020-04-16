Рассада для дачников в Иркутске: где купить в период самоизоляции

Режим самоизоляции в регионе продолжится, как минимум, до конца недели. Многие переживают – как купить рассаду для дачников в Иркутске в условиях самоизоляции? Ведь дачный сезон уже на носу. Успокоим сразу – садово-огородные предметы и инвентарь в Приангарье входят в список товаров первой необходимости. Поэтому магазины семян (а таковых в городе десятки) открыты. Разве что рабочий день в некоторых сокращен, ну и персонал, как полагается, в медицинских масках и резиновых перчатках. Ну и от посетителей, конечно, не требуют, но ждут соблюдения тех же мер безопасности.

- Мы тоже открыты, как обычно, - приезжайте, выбирайте саженцы: садовые, декоративные, плодовые, - зазывают в одном из иркутских агропитомников.

А если нет возможности сходить и купить семена и саженцы, то в городе на такой случай работает доставка. Да-да, можно зайти на сайты садовых магазинов или, например, в раздел «Сад» на сайте гипермаркетов, выбрать нужные сорта, оформить покупку и ждать курьера. Ну или сделать заказ по телефону, что тоже удобно.

Садоводы уже вырастили рассаду.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но все-таки из-за коронавируса при покупке рассады для дачников в Иркутске могут возникнуть сложности.

- Традиционно садоводческие ярмарки начинаются в конце апреля и идут весь май, но теперь из-за коронавируса их проведение под вопросом, - вздыхает председатель иркутского клуба садоводов-опытников имени А.К.Томсона Надежда Зыкова. - Садоводы огорчены, ведь многие из них старательно размножают новые сорта и очень ждут, когда можно будет представить их другим. Остается только надеяться, что ситуация скоро изменится к лучшему. Если ярмарки все же отменят, будем решать вопрос о том, чтобы садоводы передавали саженцы по конкретным заявкам, соблюдая меры безопасности.

Кстати, покупать семена, как говорит Надежда Зыкова, поздновато – ведь большинство дачников во всю хвалятся рассадой. И помидоры, и баклажаны, и перцы уже взошли. На огороде сейчас самое время для высадки чеснока (земля холодная и влажная, и это залог хорошего урожая), ранней зелени, а также моркови – но ее нужно будет скушать сразу, для хранения она не подойдет. Рассада для дачников в Иркутске сейчас будет нарасхват.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Садоводческие маршруты запустят не раньше 20 апреля

Увы, расписание маршруток на дачи и огороды пока не утверждено. Все из-за коронавируса. Изначально планировалось, что автобусы начнут возить дачников с 15 апреля, теперь же придется ждать, когда снимут режим самоизоляции. Проездные билеты на садоводческие маршруты пока тоже не продаются.

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