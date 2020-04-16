16 апреля количество заболевших COVID 19 в нашем городе вновь увеличилось. Об этом говорит статистика заражения коронавирусом в Иркутской области, согласно которой у нас официально зарегистрировано 53 пациента с этим диагнозом. Но есть и хорошие новости: за сегодняшний день из больницы выписали троих заболевших. Таким образом, общее число выздоровевших достигло семи человек. Количество погибших от COVID 19 не изменилось - их по-прежнему двое. Хотите узнать, в каких районах самая неблагоприятная обстановка? В этом вам поможет карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 апреля.

Статистика заражения коронавирусом в Иркутской области: карта распространения пополнилась двумя районами. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Статистика заражения коронавирусом в Иркутской области показывает, что самое большое количество зарегистрированных случаев COVID 19 - в областном центре. Теперь их уже 35. Из них 4 человека выздоровели и 2 скончались. Остальные 29 продолжают лечение в инфекционной больнице. При этом только шестеро иркутских пациентов заболели в других странах и регионах. Трое приехали из Тайланда, один - из Бурятии, один - из Санкт-Петербурга и один - из Москвы. Все остальные подхватили инфекцию в нашем городе.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области позволяет нам увидеть, что на втором месте по количеству случаев опасного заболевания находится Ангарский городской округ - там их пять. Среди них один человек, вернувшийся из Объединенных Арабских эмиратов и один - из Москвы. Еще два человека заразились от кого-то из них. А пятый пациент, подхвативший вирус в Тайланде, пошел на поправку: его выписали сегодня.

Сразу два района отметились тремя заболевшими COVID 19 - это показывает статистика заражения коронавирусом в Иркутской области. В Иркутском районе лишь один привозной случай из Тайланда: два других пациента заболели после контакта с носителем вируса в областном центре. А в Осинском районе все трое приехали из Бурятии. Кстати, один из них уже полностью выздоровел.

В Шелеховском и Аларском районе по-прежнему два зарегистрированных случая коронавируса. В город металлургов зараза пришла не из-за рубежа: оба пациента с COVID 19 заболели после контакта с носителем вируса в нашем регионе. В Аларский же район зараза попала из столицы: местный житель съездил в Москву и по возвращении заразил знакомого.

Еще в трех городах обнаружили по одному заболевшему. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 апреля показывает, что это Черемхово и Усолье-Сибирское, куда вирус привезли местные жители, побывавшие в Москве, и Усть-Кут - один человек заразился в Тайланде.

Статистика заражения коронавирусом в Иркутской области утверждает, что самым благополучным городом по количеству вылечившихся от COVID 19 является Братск. Там болезнь обнаружили у одного человека, приехавшего из Испании. Он уже успел вылечиться - новых случаев опасной инфекции там пока нет.