Коронавирус в Бурятии, последние новости на 17 апреля: тестируют приезжих из городов, где больше 100 больных

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 17 апреля. Ситуация все тяжелее. Уже 109 подтвержденных диагноза, стационаре лечатся 102 человека, детей 15, их состояние удовоетворительное. В ыписаны 24, умерли две пожилых женщины. Больных с коронавирусной пневмонией 25, в реанимации врачи борются за жизни пяти из них. Одна совсем пожилая пациентка 90 лет - на аппарате ИВЛ.

Коронавирус в Бурятии на 17 апреля: обследуют приезжих

-На коронавирус обследуют всех, кто прилетает из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, где зарегистрировано 100 и более случаев болезни, - говорит министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Обследования проводятся прямо в аэропорту. До этого мы брали анализы только у тех, кто был с признаками ОРВИ. Теперь выясняем состояние здоровья всех. Будем дополнительно делать пробы на 10-ый день и проводить наблюдение медицинское в течение 14 дней. Максмально также контролируем тех, кто приехал по железной дороге. Приываю вас сообщать о тех, кто прибыл другим транспортом.

Коронавирус в Бурятии на 17 апреля: с городской больницы снимается режим карантина

С городской больницы № 4 снимается режим карантина, который был наложен на это учреждение двумя неделями ранее из-за выявления пациента с коронавирусной инфекцией. С 20 числа возобновится работа учреждения как инфекционного стационара. Сейчас проводятся последние меры по дезинфекции. И это действительно хорошая новость, открытия медучреждения долго ждали. Кроме того, в ближайшие дни вернутся в медучреждение на ул. Загородной онкологические больные. Там снова будут проводиться курсы химиотерапии. Пациентов и врачей онкодиспансера благодарят за понимание в критической ситуации. Минздрав приносит извинения за то, что пришлось временно переехать в эндокринологический диспансер.

Коронавирус в Бурятии на 17 апреля: врачи проводят дистанционные консультации

Эндокринологический центр Бурятии консультирует дистанционно.Очные приемы пока отменены. Если нужна консультация, жители Бурятии могут обратиться в поликлинику по месту жительства, там заполнят документы на заочную дистанционную консультацию в режиме «врач-врач». Этот порядок утверждён распоряжением Минздрава Республики Бурятия.

Коронавирус в Буряти на 17 апреля: помощь от сотрудников минсоцзащиты

Сотрудники минсоцзащиты населения Бурятии собрали деньги на экстренную помощь нуждающимся людям.

Специалисты социальной отрасли за свой счет формируют продуктовые наборы для нуждающихся людей, оказавшихся в тяжелом положении в связи со сложившейся ситуацией. В период самоизоляции организации, учреждения, структурные подразделения социальной отрасли Бурятии помогают всем нуждающимся жителям республики – в особенности одиноким людям старшего возраста, многодетным и малоимущим семьям.

Коронавирус в Бурятии на 17 апреля: работники «Скорой» просят пропускать их автомобили

Бригады скорой помощи совершают ежедневные выезды для оказания помощи при таких опасных состояниях как инфаркт, инсульт и тот же коронавирус. Для врачей и пациентов дорога каждая минута, но не всегда пешеходы и автомобилисты пропускают машину скорой помощи. Работники «Скорой» записали видеообращение с просьбой обратить на это внимание.

И конечно медикам необходима помощь каждого, а главное, что требуется – это уважение и доброжелательное отношение к работникам скорой помощи.

Стоит напомнить, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции никто не должен выходить из дома без весомых причин, не подвергать своими действиями себя и остальных риску заражения, не увеличивая этим нагрузку на врачей.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 17 апреля 2020 года.