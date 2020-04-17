Росгвардеец спас из ледяной воды тонущую женщину

О том, что на берегу реки Уда находится странная женщина, которая ведет себя неадекватно, дежурившим на улицах Улан-Удэ сотрудникам Росгвардии Мунко Жалсанову и Аюру Гомбожапову сообщили встревоженные прохожие. Полицейские решили проверить и когда подошли на место, увидели, что подозрительная дама сидит недалеко у воды, без верхней одежды. Внятно объяснить, что она делает, уланудэнка не смогла. Росгвардейцы накинули на ее плечи кофту и вызвали скорую помощь.

Пока ждали приезда медиков, женщина молча поднялась с земли и, оттолкнув одного из сотрудников, бросилась в ледяную воду. Сержант Мунко Жалсанов побежал за ней. Прямо в куртке он прыгнул в реку и проплыв несколько метров, сумел схватить уже уходящую под воду женщину за руку. После этого Мунко доплыл с ней до берега. Вытащить ее на землю коллеге помог Аюр Гомбожапов. Тут и медики подъехали, которые оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает. Ну а отважного росгвардейца теперь наверняка ждет поощрение от начальства.

- Ситуация разрешилась благополучно благодаря неравнодушным прохожим, которые заметили женщину и слаженным действиям наших сотрудников, – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. - Главное, что спасена жизнь человека.