Спасатели через соцсети вычислили школьников, которые, нарушив самоизоляцию, пошли купаться на речку

Пляжный сезон решила открыть в самый разгар режима самоизоляции группа ангарских школьников. Днем, 16 апреля, когда в городе выглянуло солнце, а столбик термометра поднялся выше +15 градусов, несколько подростков собрались на берегу реки Китой и устроили пикник. Заодно дети решили принять первые этой весной солнечные ванны и искупаться. Неизвестно, решился ли кто-то из детей нырнуть, но то, как они вброд переходят Китой сфотографировали случайные очевидцы. Уже через несколько минут снимки группы в «полосатых купальниках» оказались в соцсетях, в группе «Инцидент Иркутск». Кроме того, очевидцы позвонили и сообщили о загорающих ребятах в дежурную часть МЧС.

Тот самый пост в соцсетях. Фото: "Инцидент Иркутск"

- Из-за обмеления Китоя стали видны небольшие острова, которые, скорее всего, и привлекли внимание детей, - комментирует старший государственный инспектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка Центра ГИМС Владимир Агафонов. - Трое несовершеннолетних пытались до них добраться. Такое "геройство" было крайне опасным, так как глубина в этом месте - от полуметра до пяти метров, здесь также сильное подводное течение. Через несколько минут мы прибыли на место, и компанию застали уже на берегу.

Теперь родителям юных любителей пляжного отдыха грозит штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а возможно, и за нарушение режима самоизоляции. Кстати, по словам спасателей, это уже далеко не первая компания подростков, которая этой весной устроила отдых на берегу без взрослых.

- Мы направили письмо в министерство образования с просьбой включить в дистанционное обучение занятия и инструктажи по правилам безопасного поведения на водных объектах, - продолжает Владимир Агафонов. - Весной инспекторский состав проводил уроки для школьников, сейчас такой возможности пока нет. А напоминать детям о рисках и опасностях нужно постоянно.

Если вы увидели детей, находящихся без взрослых возле водоемов, просьба сразу сообщать в полицию или в МЧС.

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