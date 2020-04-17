Сайт «Комсомолки» в Иркутске за 2 недели апреля посетил 1 миллион человек

Сайт КП-Иркутск продолжает ставить рекорды: за первую половину апреля его, по данным Liveinternet, посетили 1 миллион 56 тысяч человек! Это почти в 2 раза больше, чем население города. Дело в том, что темы, которые поднимает иркутская «Комсомолка», интересны не только горожанам, но жителям всего региона и не только: новости с берегов Байкала читают в Новосибирске, Улан-Удэ и Чите. При этом многие пользователи заходили на IRK.KP.RU постоянно. А в среднем ( это та ситуация, когда один читатель просмотрел несколько текстов) общее число просмотров уже сейчас перевалило за 2, 6 миллиона.

Нас сплотила общая беда. Жителям региона очень важно узнавать свежую, точную и проверенную информацию о коронавирусе, о связанных с ним ограничениях, о том, как себя вести, о ситуации в Иркутске. И редакция «Комсомолки» готова и дальше работать ради вас круглые сутки, без обедов и выходных. Наша главная задача – рассказывать вам о том, что вам действительно важно и интересно. Спасибо Вам за доверие!

Мы понимаем, что сегодняшний читатель хочет узнавать о событиях не на следующий день, а здесь и сейчас. Мы даем такую возможность аудитории. Для этого журналисты пишут новости, узнают подробности, беседуют с участниками событий и руководителями области и города. И все это в режиме реального времени вы видите на сайте IRK.KP.RU. С максимумом фото, видео. В едином тандеме с нами работает редакция радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91, 5 fm). Каждый аудиовыпуск, каждая «Тема дня» на радио ( а, кроме всего прочего, выходят специальные «противовирусные» программы в 18.00) собирает не только радиослушателей, но и тех, кто прослушивает передачи на сайте. Число прослушиваний в среднем 80 тысяч.

Напомним, что КП-Иркутск работает на всех современных медиаплощадках. Наряду с газетой, сайтом и радио, у издания есть страницы в популярных соцсетях. У нас 74 тысячи подписчиков. И охват с начала месяца уже 3, 2 миллиона. А это значит, что наши тексты ( и не только о коронавирусе, список самых популярных возглавила история дальнобойщика, которому помогли вернуться домой и наш конкурс «Мой воспитатель 2020», который мы продолжили до 30 мая), нужны людям.

В Пасху, 18 апреля, в 22. 50, на сайте «Комсомолки» начнется трансляция из храма Казанской иконы Божией матери. Церкви сейчас закрыты, но служба будет, и вы это увидите!

Оставайтесь с нами! Мы благодарим наших читателей и слушателей за верность и поддержку. .

Кстати, свои новости вы всегда можете прислать нам на редакционные WhatsApp и Viber по номеру 8-952-636-47-73