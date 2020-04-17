Сибиряк получил штраф за то, что вышел во двор помыть автомобиль

Вышел помыть машину - получил штраф. Житель Усолья-Сибирского вечером 13 апреля махнул рукой на режим самоизоляции, да пошел мыть свой автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки.

"Ну а что - я же рядом с домом, далеко не отхожу", - наверное, подумал мужчина, собираясь привести авто в порядок.

Но его заметили полицейские. Подошли, уточнили, что он собирается делать. И... составили административный протокол. В суде мужчине пришлось признать, что из дома он вышел без уважительной причины и крайней нужды. Другое дело, если бы отправился за продуктами, в больницу или на работу... А так - нарушение. Правила есть правила.

- За нарушение требований, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ему назначили штраф в две тысячи рублей, - сообщают в Усольском городском суде.

Две тысячи выплатит и другой житель Усолья-Сибирского. Он вопреки режиму самоизоляции пошел на встречу с друзьями, посидеть и выпить. А когда вернулся, то 80-летняя бабушка своего внука в квартиру не впустила. На улице его встретили сотрудники полиции.

Напомним, штраф за нарушение карантина может составить от 1 до 30 тысяч рублей для людей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч; для предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

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