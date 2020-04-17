2020-04-17T15:33:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Иркутске: жители Приангарья останутся в вынужденном отпуске до 26 апреля

Продление нерабочей недели в Иркутске – необходимая мера
Виктория ГЕРКО
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Продление нерабочей недели в Иркутске: жители Приангарья останутся в вынужденном отпуске до 26 апреля.Продление нерабочей недели в Иркутске: жители Приангарья останутся в вынужденном отпуске до 26 апреля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Решение о продлении нерабочей недели в Иркутске до 26 апреля приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. Далось, оно, конечно, непросто. Многие иркутяне из-за пандемии потеряли работу. Несколько тысяч человек остаются в незапланированном отпуске. Но возвращаться к привычному образу жизни пока рано. Ведь число заболевших коронавирусом в области растет каждый день.

С начала пандемии в регионе выявлено 55 случаев заболевания. Лечение в больнице проходят 43 пациента. 10 человек выздоровели и выписаны домой. Скончались 2 зараженных, которым был поставлен официальный диагноз. Обратим внимание: больше всего зараженных коронавирусом приходится на Иркутск – 35 человек. Среди тех, кто еще проходит лечение, четыре человека приехали из Таиланда, один из Москвы, один из Питера и еще один из Бурятии. Остальные 20 пациентов подхватили вирус уже в областном центре. Поэтому продление нерабочей недели в Иркутске – вынужденная мера.

Ведь к своему здоровью далеко не все относятся ответственно. Многие восприняли продление нерабочей недели в Иркутске как внеплановые выходные. Сибиряки спокойно выходят на улицу погреться под весенним солнцем, и не бояться заболеть. Это подтверждает индекс самоизоляции в Иркутске, который сегодня понизился до критических 1,9 балла.

Рост случаев заболевания коронавирусом повлиял и на продление режима самоизоляции в регионе. Жителям Приангарья придется еще одну неделю провести в четырех стенах. Так власти пытаются решить главную задачу – прервать цепочку передачи инфекции. Покинуть родные пенаты можно только, чтобы погулять с собакой, вынести мусор или дойти до ближайшего магазина или аптеки. В остальных случаях рискуете нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции.

Чтобы продление нерабочей недели не затянулось на несколько месяцев, старайтесь как можно реже выходить из дома, используйте защитные маски и перчатки и обязательно мойте руки с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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