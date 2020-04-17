«Музыка всегда помогала пережить невзгоды: «Комсомолка», группа «Доктор Джаз» и Asia Musiс проведут онлайн-концерт, посвященный врачам и полицейским

В Иркутске продолжается подготовка к уникальному джазовому онлайн-концерту, который организуют «Комсомолка», AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс и ведущий иркутский джазовый коллектив «Доктор Джаз» при поддержке Общественной палаты города Иркутска и врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Итак, концерт под названием «Джаз против коронавируса» смотрим 24 апреля в 19.00 в модном теперь формате онлайн-трансляции. И сцена не импровизированная, музыканты сыграют с подмостков Дворца спорта «Труд».

Зрители прямо из дома смогут насладиться мировыми и авторскими композициями в исполнении виртуозного бенда. Звук обещаем отменный – АsiaShow и концертный департамент Asia Musiс об этом особо позаботятся. А пока музыканты репетируют, мы предлагаем поближе познакомиться с творчеством коллектива «Доктор джаз».

- Джаз – это не только музыкальный жанр, но и стиль жизни, и состояние души, - говорит руководитель коллектива «Доктор Джаз» Александр Филиппов. - Когда импровизация – это способность, которую можно применять не только на сцене, но и в жизни. Сегодня импровизировать приходится всем, ведь мир впервые столкнулся с такой угрозой. Однако музыка во все времена помогала нам переживать невзгоды. Так будет и на этот раз. Ведь джаз – жанр жизнеутверждающий. Наш концерт пройдет под девизом «Джаз для смелых», ведь выдержка и стойкость медиков, полицейских в это непростое время заслуживают уважения.

Состав музыкантов группы «Доктор Джаз»

Александр Филиппов – руководитель, клавиши;

Наталья Лихошерст – вокал;

Евгений Гужов – вокал;

Илья Константинов – саксофон;

Андрей Маркин - барабаны;

Юрий Куртилов – электробас;

Сергей Рушковский – гитара.

КСТАТИ

Где посмотреть

Послушать - на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM, а посмотреть трансляцию - на сайте irk.kp.ru, в наших группах в соцсетях, и на телеканале «ТИВИСИ HD».