Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 апреля: цены заморозят, а транзитных москвичей вычислят

Коронавирус в Иркутске на 18 апреля: индекс самоизоляции, который составляет «Яндекс», снизился до рекордных отметок. Очень многие иркутяне, несмотря ни на что, на улице — дети на площадке, в магазинах много народу, хорошо хоть, что на дачи пока больше ездят на личных авто. Все больше людей и без масок -да, трудно дышать. Одновременно, и это тоже вполне естественно, ползет вверх цифра, отмечающая количество заражений. Их уже 55. И, большая радость, что 10 больных выписались. Но, увы, двое погибли. Последней новостью дня накануне стало продление режима самоизоляции до 26 апреля.

Коронавирус в Иркутске на 18 апреля: транзитных москвичей вычисляют

Узнав, что после прилета им придется 2 недели пробыть на самоизоляции, жители Москвы и Санкт-Петербурга стали покупать билеты с пересадкой. Но их все равно вычисляют.

- Число заболевших с каждым днем увеличивается. В стране не осталась ни одного региона без коронавируса. В связи с этим требую: особое внимание уделять пассажирам из Москвы, которые прилетают, в том числе, рейсами из других регионов. Например, сегодня на новосибирском рейсе были московские пассажиры. Также под особый контроль попадают все, кто прибывает из Красноярска. Там очень серьёзная ситуация, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Во время заседания штаба глава региона поручил министерству здравоохранения Иркутской области обеспечить в лечебных учреждениях необходимый запас медикаментов для борьбы с коронавирусом, окончательно утвердить маршрутизацию больных с коронавирусом и с подозрением на заражение.

Коронавирус в Иркутске на 18 апреля: больных 2, 2 на 100 тысяч

Глава Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных доложил, в Иркутской области показатель заболеваемости коронавирусом составляет 2,2 на 100 тысяч населения.

Вроде мало. Но можно пересчитать и по-другому, на 600-тысячный Иркутск, на который приходится 35 случаев, то этот показатель для нашего города выше почти в три раза .

В обсерваторах сейчас находятся 244 человека. За ними будут наблюдать и после того, как эти люди покинут изолятор.

Коронавирус в Иркутске на 18 апреля: Цены на продукты будут удерживать до августа

Такое решение принято на совещании по ситуации с ценами в регионе. О том, чтобы держать цены на продукты, которые производятся у нас в регионе, договорились.

Кризис «пустых полок» и ажиотажного спроса преодолен. Но важно не только обеспечить население продовольствием и товарами первой необходимости в достаточных объемах, но и не допустить роста цен и спекуляций, – заявил Игорь Кобзев.

За месяц в регионе подскочила стоимость овощей и фруктов на 11%, а на капусту — на 20%. Хотя, конечной весной они всегда дорожают — не сезон. На яйца, хлеб и крупы — на 5%. Сами производители ссылаются на рост стоимости сырья, компонентов и материалов.

Конечно, цены заморозят не на все. А на определенный перечень товаров, который назовут 21 апреля. Они будут обозначены специальными ценниками.

Коронавирус в Иркутске на 18 апреля: за сутки полицейские обнаружили 12 работающих бань и точек общепита

Это данные только за одни сутки, обнародованные накануне. При проверках полицейские выяснили, что в городе работает 7 общественных бань и саун. Похожее обнаружилось в Ангарске и Братске. Кроме того, закрыли 5 нелегально работающих кафе и столовых. Щтрафы для хозяев этих предприятий — до 300 тысяч рублей. Дела уже возбуждены.

А сотрудники администрации Иркутска за минувшие сутки проверили 1749 торговых точек, и в 79 из них нашли нарушения. Прежде всего, это несоблюдение правил санитарной гигиены и отсутствие дистанционной разметки на очереди в кассы. Нашлись и 14 предприятий, которые должны быть закрыты, но продолжили работу (из 729).

Коронавирус в Иркутске на 18 апреля: автобусы на кладбища отменили

Автобусные маршруты, курсирующие на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища в Дни памяти отменены. Это связано с действующим на территории Иркутской области режимом самоизоляции и предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Жителям рекомендовано отказаться от поездок на кладбища как в Пасху, так и в Родительский день.

Таковы последние новости о коронавирусе на 18 апреля 2020 года.