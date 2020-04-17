Коронавирус в Бурятии, последние новости на 18 апреля: все больше больных, открываются резервные госпитали

Коронавирус в Бурятии на 18 апреля — это уже не просто серьезно, а очень серьезно. По последним данным, в республике уже 112 диагнозов, а для республики с населением 900 тысяч это очень много. Около 12 человек на 100 тысяч населения ( есть в медицине такой показатель). Сравним с Иркутской областью — здесь пока 2, 2. Поэтому здесь уже развертываются резервные мощности.

Коронавирус в Бурятии на 18 апреля: госпиталь открывается в здании перинатального центра

18 апреля специализированный госпиталь пульмонологическое отделение) для пациентов с COVID-19 откроется и в Улан-Удэ в здании перинатального центра. Отделение рассчитано на 88 мест, из них 25 реанимационных. Все палаты реанимационного отделения оснащены новыми аппаратами искусственной вентиляции легких.

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 18 апреля: встречайте Пасху дома

В предстоящие выходные православные верующие отметят один из главных праздников - Пасху. В эти дни Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением, маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам расположения православных храмов, где пройдут праздничные службы.

Вместе с тем, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, жителей республики просят минимизировать присутствие на религиозных мероприятиях, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и подумать в первую очередь о здоровье и безопасности. Для верующих будет организована онлайн-трансляция церковной службы

Коронавирус в Бурятии на 18 апреля: выросло количество детских травм

Ежедневно в Детскую республиканскую клиническую больницу поступают дети с бытовыми травмами: ожогами и переломами. В период самоизоляции, когда и малыши, и школьники вынуждены находиться дома практически все время, риск бытовых травм возрастает многократно. Родителям нужно устранить возможные угрозы в доме и объяснить детям, как избежать травм, чего нельзя делать.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 18 апреля 2020 года.