2020-04-18T22:54:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 апреля: на самоизоляцию отправляют приезжих из Улан-Удэ и Красноярска

«Комсомолка» собрала для вас все, что известно о коронавирусе в Иркутске и борьбе с ним, последние новости на этот час
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 апреля: на самоизоляцию отправляют приезжих из Улан-Удэ и Красноярска.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 апреля: на самоизоляцию отправляют приезжих из Улан-Удэ и Красноярска.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Иркутске на 19 апреля: зараза набирает обороты. По последним данным, уже 65 больных. За сутки количество диагнозов выросло на 10, а количество выписанных пополнилось двумя — их сейчас 12. С такой ситуацией шутки плохи.

Коронавирус в Иркутске на 19 апреля:Пасхальные службы в храмах провели без прихожан

Тут надо сделать оговорку — почти без прихожан. Потому что, несмотря на слово Патриарха Кирилла и совет митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана, оба они опирались на мнение эпидемиологов и представителей власти, верующие в храмах были. Конечно, не столь много, как обычно — в десятки раз меньше. Важно отметить, что перед службами и после них проводилась дезинфекция, у входа все могли воспользоваться антисептиком для рук, сами прихожане были в масках и старались соблюдать дистанцию в 1, 5 метра, насколько это возможно.

Коронавирус в Иркутске на 19 апреля: Иркутск готовит резерв мест для больных

Да, пока еще есть места, и их достаточно, в областной инфекционной больнице — 250. Наготове госпиталь ветеранов войн — там еще сотня. Но может так случиться, понадобится и резерв.

-В Иркутской городской больнице № 1 подготовлено 300 изолированных коек для заболевших коронавирусной инфекцией. Это тот резерв, который, как мы надеемся, нам никогда не пригодится, - отмечает глава региона Игорь Кобзев.

Но больницы как помещения мало. К максимальному количеству коек нужно подвести кислород. Стало быть, нужны концентраторы. А врачам нужны средства индивидуальной защиты. Эти вопросы будут решаться прямо сейчас.

Коронавирус в Иркутске на 19 апреля: Из Красноярска и Улан-Удэ? На карантин

И без разговоров. Очень тяжелая ситуация сегодня не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и у соседей — в Бурятии и Красноярском крае. Отгородиться от этих регионов никак невозможно, но вот на время снизить интенсивность контактов надо. Так сделали уже и многие соседи по Сибири.

Тем, кто прибыл из этих регионов — неважно, каким транспортом — самолетом, поездом или автомобилем, придется две недели пробыть на самоизоляции, подписав соответствующие документы. И правила здесь очень жесткие. Необходимо находиться в изолированном помещении, по возможности исключив контакты со всеми, включая родных. Работающим без визита в поликлинику оформляют больничный. Анализы на коронавирус возьмут на дому. В течение нескольких дней сдать их придется несколько раз. Следить за соблюдением правил будут врачи и полицейские. Если они будут нарушены, придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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