Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 апреля: добавился новый город

Увы, количество случаев заражения COVID-19 в Приангарье растет, расширилась и карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 апреля. По данным на 10.00 утра заболевших уже 68. Два человека скончались. В больнице сейчас 54 пациента, причем шестеро из них доставлены на лечение из обсерваторов после того как были получены у них положительные анализы на COVID-19. Можно порадоваться за 12 наших земляков – они полностью вылечились и выписаны из больницы. Однако, теперь болезнь в общей сложности добралась до 11 районов Приангарья. Новой точкой на карте стал Усть-Илимск. Как сообщает пресс-служба правительства региона, пока там зарегистрирован всего один случай инфицирования.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 апреля поможет понять в каких районах большее число заболевших. Лидером на сегодняшний день по-прежнему является региональный центр. В Иркутске с момента попадания инфекции на территорию Приангарья зарегистрировано уже 43 случая: 4 из них привезли коронавирус из Таиланда, по одному - из Санкт-Петербурга и Москвы, шестеро – транзитные пассажиры из обсерваторов, 21 человек заразился уже здесь, не выезжая за пределы региона. Здесь же зафиксированы и первые смерти пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Восемь иркутян выздоровели.

Далее следует Ангарск. Диагнозов COVID-19 там на порядок меньше - всего 6. Двое из них уже выздоровели. Лечатся до сих пор один прилетевший из Москвы и один из Таиланда и еще двое контактировавших с ними. Первый заболевший в городе Черемхово был обнаружен пару дней назад, а на сегодняшний день там выявлено уже 5 случаев коронавируса: четверо заразились от одного прилетевшего из Москвы.

По 3 заболевших в Иркутском и Осинском районах. Вирус привезен из Таиланда, Бурятии и Иркутска. По 2 человека с COVID-19 выявлены в Шелеховском и Аларском районах.

Единичные случаи заражения есть в Братском районе (мужчина, прилетевший из Испании уже выздоровел), городах Усть-Кут, Усолье-Сибирское.

Сегодня карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 апреля пополнилась одним случаем заболевания в Усть-Илимске – это был контакт с больным на территории Приангарья.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 апреля. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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