Почему эпидемия коронавируса - это «прореживание» человеческой популяции и как ее остановить

Медицинский блогер из Иркутска Дмитрий Гребенщиков выставил пост в Фейсбуке, который вызвал поддержку медиков и..ошалелое молчание тех, кто отчаянно протестовал против бесконечных ограничений. Чего же хотят добиться врачи? Некоторые вещи, вроде очевидные, человеку, далекому от медицины, понять сложно. Ведь вроде сказано -переболеем всем. Тогда зачем самоизоляция? Слово — самому Гребенщикову.

Главное — избежать большого притока больных одновременно

Эпидемии всегда поражали самых слабых. Этакое "прореживание человеческой популяции", выражаясь цинично. И сейчас надо защитить "группу риска". Как? В том числе отменой приемов в поликлиниках и плановых операций.

Что от самого вируса не умирают, тоже люди начали понимать. Помните, как еще пару недель массово писали: "ну он же умер от пневмонии, а не от коронавируса".

Да, умирают не от коронавируса, а от развившейся на его фоне пневмонии.

Скажу очевидное. Но про это многие забывают. Уже имеется статистика, что по всему миру от числа заболевших коронавирусом 15% требуется госпитализация, а 5% попадает в реанимацию.

А сколько мест в реанимации? Если больница большая, регионального значения (областная, краевая), то в ней может быть, например, 7-8 реанимаций по шесть мест каждая. Если это ЦРБ в глубинке, то может быть и всего одна. Иногда - две - три.

Но нельзя в одну реанимацию положить пациента с коронавирусом и послеоперационных больных. Это же всем понятно? Или вы думаете, что больной просто не будет кашлять в сторону соседа с ослабленным организмом после оперативного вмешательства?

Если все оставить как есть, для пациентов с коронавирусом не хватит реанимаций

А теперь вспомните, что у нас в стране новых больных уже по 3 тысячи в день. Простая математика показывает, что 5% из них — это 150. Стольким людям ежедневно нужны новые места в реанимациях. А там еще предыдущие пациенты. Не забываем про комплекс оснащения. Это же не только аппараты ИВЛ.

А теперь скажите, так ли нужно в период пандемии срочно класть на операцию пациентов с грыжами или варикозом?

Не допускаете ли лично Вы вероятность, что один из больных в палате, или сотрудник больницы окажется носителем того самого Ковид-19 в бессимптомной форме? И пациент после операции на грыже получит такое осложнение на легкие, что мама не горюй. Вы все еще считаете, что плановые операции не стоит переносить?

Простая самоизоляция решала бы проблему с большим приростом больных. Но нет. Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. И в самоизоляцию не пойдет.

Работу по экстренным показаниям никто не отменял

И на прием в поликлинику вы придете как-нибудь потом. После эпидемии. Ведь, по определению, посетители поликлиник имеют проблемы со здоровьем. Иначе зачем бы они туда пошли? А какая часть из них — пожилые? Представляете себе? А ведь они главная группа риска - люди с изменениями в легких. Прежде всего возрастными.

Напоминаю: работу по экстренным показаниям никто не отменял!

Конечно, есть огромное количество людей, которых в этой ситуации искренне жаль. Прежде всего, это нуждающиеся в химиотерапии. И чем быстрее закончится эпидемия, тем быстрее они получат лечение. Для далеких от онкологии людей скажу, что каждый курс химиотерапии существенно снижает иммунитет, что открывает врата тому же коронавирусу.

Если честно: боюсь,все равно мало кто к этому прислушается. И народ поедет после Пасхи на шашлычки, а еще есть Родительский день.

Словом, как то пока с самосознанием не очень. Интересно до какого предела? До 10 тысяч ежедневного прироста больных? До смерти родственников или знакомых? Очень хочется верить, что нет.

Когда все закончится

Поводом к радости будет являться сперва стагнация показателя заболевающих ежедневно, затем снижение. Для того, чтобы этот день приблизить, надо всего лишь не мешать врачам делать свою работу и не разносить заразу. Да, остаться дома.