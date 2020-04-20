Коронавирус в Бурятии, последние новости на 20 апреля 2020:режим ЧС пока вводиться не будет

Коронавирус в Бурятии на 20 апреля. Увы, но цифры статистики пока тяжело оценивать однозначно: с одной стороны практически треть заболевших коронавирусом выздоровела, с другой стороны, их общее количество продолжает расти и уже достигло 120. Остается лишь делать всё от себя требующееся, то есть оставаться дома, и надеяться, что ситуация будет меняться только к лучшему.

Коронавирус в Бурятии, 20 апреля: режим ЧС пока вводиться не будет

Председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии Валерия Халтакшинова рассказала, что на данный момент в республике нет правовых оснований вводить режим ЧС.

- Если вводить чрезвычайную ситуацию на территории Республики Бурятия, то это будет чрезвычайная ситуация регионального масштаба, - отметила Валерия Халтакшинова.

Таким образом, пока в республике продолжает действовать режим повышенной готовности

Коронавирус в Бурятии, 20 апреля: посещение кладбищ придётся отложить

Решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Бурятии будет закрыт доступ на кладбища для массового посещения.

Родительский день состоится 28 апреля, в это время будет продолжать действовать режим самоизоляции, поэтому посещение кладбищ придется отложить до улучшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, накануне Пасхи и последующей за ней Радоницы Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям Бурятии, призвав поберечь свое здоровье и провести праздники дома.

Коронавирус в Бурятии, 20 апреля: открытие стационара на ул. Солнечной

В Улан-Удэ открыли стационар на ул.Солнечной. Его перепрофилировали меньше чем за месяц из отделения перинатального центра.

Госпиталь многопрофильный, есть операционные. Всего в стационаре 88 специальных коек. Предусмотрено полное техническое обеспечение 31 аппарата ИВЛ, аппараты «искусственные почки» и «искусственные легкие». Подготовлен персонал из 112 человек. Первая смена уже приступила к работе.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 20 апреля 2020 года.