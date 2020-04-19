2020-04-19T21:23:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач из Улан-Удэ отметила юбилей, не выходя из инфекционной больницы

С 27 марта доктора лечат коронавирус и живут в подвале своего медучреждения
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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У главврача бурятской инфекционки "юбилей". Сейчас чаще всего коллеги видят ее такой. Фото: соцсети.У главврача бурятской инфекционки "юбилей". Сейчас чаще всего коллеги видят ее такой. Фото: соцсети.
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Праздники у коллектива уже были, дни рождения у коллег -тоже были. А тут — юбилей у главврача. Татьяна Сымбелова встретила праздник на посту. Как и все ее сотрудники, а только врачей здесь 90, она круглые сутки проводит в больнице, ночуя в своем кабинете. С 27 марта, как больница ушла на карантин, видят ее подчиненные, как правило, в полном противочумном «обмундировании». На смене все они носят спецодежду по 6-8 часов, не снимая, иначе есть риск заразиться.

-С юбилеем, с юбилеем!, - несмотря ни на что, доктора бурятской «инфекционки», уже три недели не видевшие родных ( вот уж у кого самоизоляция!), живущие в подвале родной больницы, не потеряли оптимизм.И красиво, с плакатами, поздравили Татьяну Сымбелову. Ролик доктор выложила в свой инстаграм.

Да, небольшой стол ( в пределах карантина, со всеми предосторожностями) для нее накрыли. С чаем и тортиком.

-С днем рождения! Спасибо вам! Терпения и сил вам и коллегам!, - пишут в инстаграме жители Бурятии.

А сил потребуется еще много. Больные все прибывают. На 19 апреля в республике поставили 120 диагнозов «коронавирусная инфекция». Медики спасли 38 жизней — столько больных уже выписано. Но выйти из своей инфекционки они смогут, по самым скромным подсчетам, месяца через два — через 2 недели после того, как будет выписан последний больной.

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Главврач из Улан-Удэ отметила юбилей в инфекционной больнице
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ИСТОЧНИК KP.RU

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