Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 апреля: в обсерваторе обнаружили 6 больных

Коронавирус в Иркутске на 20 апреля: уже 68 больных. Правда, отметим и то, что 12 человек выздоровело. А в Братске, северной столице Приангарья, после выздоровления приехавшего из Испании туриста, по-прежнему ни одного больного! Это хорошие новости.

Коронавирус в Иркутске, 20 апреля: шесть больных из обсерватора

Конечно, в обсерваторах заболевших коронавирусом транзитных пассажиров, которые должны были добираться из Иркутска в свои города, уже нет. Все шестеро сразу после постановки диагноза со всеми предосторожностями на специально оборудованных машинах доставлены в Иркутскую областную инфекционную больницу.Сейчас в лечебном учреждении 54 пациента.

Но более всего важно, что больные оказались в надежной изоляции. Не общались с родными, близкими, с коллегами по работе. И, благодаря этому, не смогли передать болезнь «по цепочке» дальше. Это говорит о том, что решение направлять прибывающих из-за границы, а, при невозможности организовать самоизоляцию на дому – и для приезжающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Красноярска, оправдано.

Карта заражений.

Коронавирус в Иркутске на 20 апреля: на карте заражений появился Усть-Илимск

Если первая новость, как ни странно позитивная ( да, шестеро больны, но вирус не передали), то вторую таковой не назовешь. В списке территорий с очагами инфекции появился северный Усть-Илимск.

В этом городе пока один случай заражения. Проверяют здоровье знакомых и родных больного. Каковы будут результаты – увидим по числу больных. Бывает по-разному. Туристы, строго соблюдавшие самоизоляцию и имевшие для этого условия, никого не заразили. Как, например, в Братске. А вот приехавший из Москвы в Черемхово человек, как выяснилось, передал вирус ее четверым. Для маленького шахтерского городка это много.

Но больше всего случаев вируса зарегистрировано в Иркутске – 43. И очень важно, что 8 человек из этих 43 уже выздоровел. Напомним, что всего по области выздоровели 12 человек.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 20 апреля 2020 года