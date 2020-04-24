Красота на самоизоляции: как снять гель-лак в домашних условиях и покрасить волосы луковой шелухой

Бьюти-дивы - вот уж кто точно пострадал от режима самоизоляции. В салоны красоты дорога закрыта, а волосы, ногти и ресницы уже требуют немедленных мер реагирования. Кончилась подводка, а магазины закрыты? Накрасим глаза активированным углем. Гель-лак на ногтях отрос? Снимем с помощью ацетона и фольги. В интернете подобных видеоуроков, как грязи. Вот и корреспондент «КП» решила протестировать на себе, насколько эффективны советы блогеров из интернета, а врач-косметолог, дерматолог Максим Кобец комментирует их безопасность.

Лайфхак №1. Отрос гель-лак? Используем фольгу и ацетон!

Новый маникюр – раз в две недели. Последние несколько лет этот режим в моей жизни не могло нарушить ничего... кроме режима самоизоляции из-за коронавируса. Вот уже полтора месяца я не могу записаться «на ноготочки». Катастрофа! Нет, конечно, ярко-розовый блестящий гель-лак мне никогда не надоест. Но отрос порядком – на полсантиметра. Неэстетично, да и печатать неудобно с длинными ногтями. Как бы самой обновить маникюр? Гель-лак – штука стойкая, в два счета не спилишь.

Самый популярный совет в интернете – растворить его обычной жидкостью для снятия лака, то бишь ацетоном.

Гель-лак за время самоизоляции отрос на полсантиметра.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что понадобится:

• ватные диски;

• пилочка для ногтей;

• средство для снятия лака с ацетоном;

• фольга.

Пробуем размягчить его ацетоном.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разрезаем ватные диски на маленькие кусочки, смачиваем их ацетоном. Прикладываем к ногтям, а затем обматываем сверху фольгой. Это нужно для того, чтобы жидкость не испарялась, а размягчала гель-лак. Подержим «шапочки» на ногтях 15-20 минут. Потом снимаем и осторожно пробуем спилить лак пилочкой.

А затем спилить.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гель-лак лишь стал слегка липким, но не размягчился. Снять его с помощью пилочки невозможно, разве что сдирать вместе с верхним слоем ногтей. Но вряд ли кто-то этого захочет.

Вывод: бесполезно.

КОММЕНТАРИЙ КОСМЕТОЛОГА

- Этот лайфхак противопоказан! Дело в том, что ацетон предназначен только для стирания лака с ногтей. А вот аппликации из него делать нельзя. Иначе рискуете получить ожог кожи на пальцах и воспаление ногтевого валика. Как снимать гель-лак? Безопасных варианта два: с помощью специального аппарата для маникюра или ждать, когда маникюр сам полностью срастет с ногтей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1600" height="900" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/775156" frameborder="0"></iframe> Лайфхак, как снять гель-лак в домашних условиях..Юлия ПЫХАЛОВА

Лайфхак № 2. Кончилась подводка? Активированный уголь спасет!

Даже дома надо оставаться красивой. Например, чтобы быть неотразимой для онлайн-совещаний с коллегами, или запилить селфи в соцсети. Но что, если подводка вдруг закончилась, в магазин лишний раз не выйдешь, да и все равно бутики с косметикой закрыты? Придется делать макияж из подручных средств. Бьюти-блогеры наперебой советуют: поройтесь в домашней аптечке, поищите... активированный уголь.

Готовим подводку для глаз из активированного угля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что понадобится:

• 2-3 таблетки активированного угля;

• 1,5 чайные ложки воды;

• кисточка для макияжа глаз.

Вилкой разминаем таблетки активированного угля в чашке. В получившуюся «сажу» по капле вливаем воду и тщательно перемешиваем. Получается жидкая черная смесь. Обмакиваем в нее кисточку и аккуратно подводим глаза, рисуем стрелочки.

Не очень удобно: уголь неравномерно растворяется в воде, из-за этого наносится на веки прерывистыми линиями. Провозилась полчаса, чтобы сделать хоть какое-то подобие стрелочек.

Краситься углем - вполне приемлемый лайфхак.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, надо признать, такой макияж лучше, чем ничего. Я проходила с угольной подводкой целый день и даже прогулялась в таком виде до магазина. Жаль только, стрелочки быстро размазались, потому что активированный уголь высох и превратился в сажу. Главное, не забыть вовремя поправить макияж.

Вывод: полезно, если только домашнюю подводку всегда носить с собой.

Вот такой вот макияж получился.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОММЕНТАРИЙ КОСМЕТОЛОГА

- Активированный уголь можно использовать для макияжа глаз, это безопасно. Раньше, кстати, тушь делали именно на основе сажи. Пример – ленинградская тушь, которая выпускалась в советское время. Минус такой самодельной подводки лишь в том, что она будет плохо держаться на коже и осыпаться. Чтобы получить из угля хорошую, плотную краску, нужно смешивать его, например, с косметическим воском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/775160" frameborder="0"></iframe> Подводка из активированного угля - как сделать..Юлия ПЫХАЛОВА

Лайфхак № 3. Красим волосы… луковой шелухой!

Ох, и нелегко приходится на самоизоляции модницам с ненатуральным цветом волос. Корни отрастают! Да, парикмахерские частично открыли, но не в каждой есть краска, к которой ты привыкла. А магазины с профессиональной продукцией закрыты… У меня хоть и нет такой проблемы, потому что натуральный цвет, но иногда очень хочется поэкспериментировать с образом. Вот и решила: пока сижу дома, самое время! В Сети нашелся необычный способ окрасить волосы – с помощью луковой шелухи.

А красить волосы луком пробовали?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что понадобится:

• Шелуха с пяти больших луковиц;

• небольшая кастрюля;

• стакан воды.

Бросаем шелуху в кастрюльку, заливаем водой. Кипятим на среднем огне 20 минут, чтобы вода окрасилась в красновато-рыжий цвет. Затем процеживаем отвар и остужаем. Чистые волосы ополаскиваем этим «зельем» и даем им высохнуть.

Моим русым волосам луковый отвар придал легкий золотистый оттенок. Если хочется разнообразия во внешнем виде, то вполне применимо. Но яркого окрашивания не добиться, так что для брюнеток, скорее всего, не подойдет.

Вывод: скорее бесполезно, чем полезно.

КОММЕНТАРИЙ КОСМЕТОЛОГА

- Способ безвредный, но сомнительный. Шелуха от лука даст эффект только на светлых волосах - после ополаскивания появится легкий золотистый или рыжеватый оттенок. Конечно, ненадолго, буквально до следующего мытья головы. А темные волосы такая самодельная краска действительно не возьмет. Лучше используйте хну. Она всегда есть в продаже и отлично подходит для домашнего окрашивания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/775161" frameborder="0"></iframe> Луковая шелуха слегка окрасит лишь светлые волосы..Юлия ПЫХАЛОВА

Лайфхак №4. Эффект накладных ресниц с помощью пудры или крахмала

Только собралась нарастить ресницы, как коронавирус порушил все планы. Но раз уж сделала подводку из активированного угля, надо завершить образ. Но как сделать ресницы гуще и длиннее? В Сети предлагают подчеркнуть выразительный взгляд с помощью пудры или крахмала. Выбираю первый способ – крахмала дома нет, а нарушать только ради него самоизоляцию не хочется.

Эффект нарощенных ресниц сделать дома - реально.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что понадобится:

• тушь;

• пудра или крахмал;

• кисточка для макияжа.

Способ предельно простой. Красим ресницы тушью в один слой, как обычно. Затем осторожно припудриваем их кисточкой. На высохшие ресницы наносим еще один слой туши. Повторяем два-три раза.

Что ж, ресницы и правда кажутся объемнее. Единственный минус – пудра может попасть в глаза, нужно аккуратно создавать «эффект накладных ресниц».

Вывод: полезно.

КОММЕНТАРИЙ КОСМЕТОЛОГА

- Делать эффект нарощенных ресниц с помощью пудры и туши - это долгий кропотливый труд. Нужно очень постараться, чтобы добиться ожидаемого результата. Да, действительно, за счет пудры (или крахмала) ресницы станут объемнее и гуще. Но припудриваться нужно очень осторожно. Ведь когда ресницы наращивает мастер, он заботится об защите глаз, закрывая специальными прокладками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2880" height="1620" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/775162" frameborder="0"></iframe> "Нарастим" ресницы дома..Юлия ПЫХАЛОВА

Лайфхак № 5. Освежим прическу пудрой

Неожиданно назначили онлайн-конференцию по работе. Через пять минут выходить в эфир, а я голову не мыла три дня! Расслабилась на самоизоляции, что уж таить. В душ бежать некогда, и в таком виде перед коллегами тоже не предстанешь. Вот бы помог сухой шампунь… Но такого дома нет. Интернет мне в помощь: бьюти-блогеры советуют убрать жирный блеск с волос обычной пудрой.

Убираем жирный блеск с волос с помощью пудры.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что понадобится:

• пудра;

• расческа.

Слегка припудриваю волосы по линии пробора, а потом тщательно расчесываюсь. Пудра должна впитать жир, а потом сойти с шевелюры. А знаете, прическа и правда немного освежилась! Для выхода на 15-минутную онлайн-планерку эффекта вполне достаточно. Но потом все равно пойду тщательно мыть голову, чтобы смыть и пудру тоже.

Вывод: работает.

КОММЕНТАРИЙ КОСМЕТОЛОГА

- Да, такой способ вполне применим, чтобы быстро устранить с волос жирный блеск. Но есть одно но - потом эту пудру будет очень сложно смывать или вычесать с волос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/775164" frameborder="0"></iframe> Быстро освежить прическу можно с помощью обычной пудры..Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, каков итог эксперимента? Чтобы навести красоту с помощью бьюти-лайфхаков из интернета, я потратила полдня. А раньше на макияж и прихорашивания уходило не более часа. Дольше всего я рисовала стрелочки из угля: самодельная подводка размазывалась, приходилось смывать и краситься заново. Попытка снять гель-лак – и вовсе впустую потраченное время! Единственный способ, которым я готова пользоваться и дальше – это «наращивание» ресниц с помощью пудры. Да, это тоже небыстро, но эффект того стоит. В общем, советы из сети могут оказаться полезны, но экспериментировать с красотой в домашних условиях нужно очень осторожно, чтобы не навредить коже, ногтям и глазам.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета? 00:00 00:00

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Надежда ПОПОВА:

Примите свою естественную красоту

- Во время самоизоляции попробуйте принять свою естественную красоту, без декоративной косметики. Ведь чистые волосы, ухоженная кожа на лице и здоровый румянец на щеках – это важнее, чем навязанные извне атрибуты красоты вроде накладных ресниц и ногтей. Каждый человек уникален внешне, и стоит только прочувствовать свою природную обаятельность, как тяга к большому количеству декоративной косметики ослабнет, и не будет нужды прибегать к бьюти-лайфхакам из интернета. Но и в крайности уходить не надо: конечно, определенный макияж необходим для выхода в свет или на работу. А пока находитесь дома, лучше посвятите время уходу за собой.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Сидя дома, экономим на косметике

Во время режима самоизоляции траты на красоту порядком ниже. И шампунем реже пользуемся, и в салоны красоты не тратимся. Подсчитаем, сколько денег и на чем мне удалось сэкономить, сидя три недели дома:

Шампунь - 450 рублей (потратила одну упаковку вместо двух).

Гель-лак - 1600 рублей (ни одного визита к мастеру, а могло быть два).

Наращивание ресниц - 1500 рублей (процедура отменилась).

Карандаш для бровей - 400 рублей (в этом месяце не покупала).

Итого: 3950 рублей сохранилось в кошельке. Считай, накопила на новые духи!

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