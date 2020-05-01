Избранный мэр Иркутска Руслан Болотов 1 мая официально вступит в свою должность. В 12.00 состоится официальная церемония приведения нового градоначальника к присяге. Кстати, каждый иркутянин сможет посмотреть церемонию в онлайн-трансляции, которую будет вести администрация Иркутска.

Онлайн-трансляция церемонии приведения к присяге мэра Иркутска Руслана Болотова.Видео: администрация Иркутска

- Формат онлайн-трансляции выбран из-за режима самоизоляции, установленного на территории Иркутской области, - прокомментировали в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, Руслан Болотов был избран мэром Иркутска 30 апреля на 12-м заседании Думы города. Депутаты приняли такое решение тайным голосованием. Для победы кандидату необходимо было набрать две трети голосов депутатского корпуса - 24. Руслан Болотов набрал 26 голосов.

- Сегодня важно сконцентрировать усилия, задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы решить проблемы, стоящие перед городом, - отметил Руслан Болотов после избрания. - Все процессы будут максимально открытыми и прозрачными, с учетом мнений и пожеланий иркутян.

Добавим, что ранее Руслан Болотов занимал должность вице-мэра, а до этого – председателя правительства Иркутской области.