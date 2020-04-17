«Джаз против коронавируса»: онлайн-концерт группы «Доктор Джаз», «Комсомолки» и Asia Musiс пройдет 24 апреля

Внимание, иркутяне! Стала известна дата уникального джазового онлайн-концерта, который готовят «Комсомолка», AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс и ведущий иркутский джазовый коллектив "Доктор Джаз" при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Общественной палаты города Иркутска. Итак, проект «Джаз против коронавируса» смотрим 24 апреля в 19.00. И это не квартирник! Играть музыканты будут не с балкона, как сейчас модно, а со сцены Дворца спорта «Труд». Свет, качественный звук, великолепные мировые и авторские композиции в исполнении виртуозного бенда, - зрители забудут, что смотрят выступление дома! Свою программу музыканты назвали «Джаз для смелых».

- Такое название мы выбрали неслучайно, - рассказывает руководитель коллектива «Доктор Джаз» Александр Филиппов. - Этот концерт мы воспринимаем, как возможность поблагодарить тех, кто сейчас находится на передовой и борется с распространением инфекции - медицинским службам, полицейским. Я по первому образованию врач-педиатр и знаю, каким бывает нелегким этот труд.

Многие меломаны вполне резонно зададутся вопросом – насколько качественным будет звук через онлайн-картинку? Ведь слушать мелодии джаза вживую и по интернету совсем разные вещи. Спешим успокоить: о качестве звука и техническом оснащении позаботятся единственный в России производитель и импортер профессионального звукового, светового и аудиовизуального оборудования, архитектурной акустики, музыкальных инструментов - компания Asia Musiс, а также ее концертный департамент Asia Show, который более 20 лет занимается техническим сопровождением мероприятий.

Что говорить, если в собственности у компании самый многочисленный и укомплектованный парк проката профессионального оборудования от Екатеринбурга до Дальнего Востока. Ежегодно команда Asia Show отрабатывает более 100 крупных федеральных, областных и городских праздников, а также концертов звезд отечественной и зарубежной эстрады. Вот и на наш джазовый концерт опытные специалисты Asia Show обещают выбрать лучшее техническое решение.

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Где посмотреть

Послушать - на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM, а посмотреть трансляцию - на сайте irk.kp.ru, в наших группах в соцсетях, и на телеканале «ТИВИСИ HD».