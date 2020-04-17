Перенос Парада Победы 2020 в Иркутске: какого числа пройдёт и почему переносят

Торжественные мероприятия ко Дню Победы, обязательно пройдут, но позже. Перенос Парада Победы 2020 в Иркутске в условиях распространения коронавирусной инфекции в нашей стране – необходимость. Об этом стало известно после Совета безопасности, который прошел в Москве 16 апреля. О переносе всех торжеств сообщил президент России Владимир Путин.

В столице Приангарья уже отменили первую репетицию. Она должна была состояться 17 апреля, вторая была намечена на 24-ое число. Планировалось, что в Параде Победы 9 мая в Иркутске будут участвовать 1139 человек - это военнослужащие гарнизона, сотрудники силовых структур, студенты Восточно-Сибирского института МВД России, представители общественных организаций. Конечно, количество участников при переносе не изменится. По главной площади регионального центра пройдут 18 парадных расчетов.

Перенос Парада Победы 2020 в Иркутске вызовет необходимость изменения и в графике подготовки. Но о точных датах пока никто не говорит. Сформировать новое расписание президент России Владимир Путин, он же Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ поручил министерству обороны и руководителям силовых ведомств в столице и в регионах. Ничего неизвестно пока и о датах, когда пройдут сами торжества к 75-летию со Дня Победы. Единственное, власти уверены, что состоится праздник в 2020 году.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям», - рассказал Путин на Совете безопасности. – «Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году».

Возможными для проведения праздника сейчас кажутся две исторически значимые даты. При благополучном стечении обстоятельств это может быть 24 июня – день, когда Парад Победы прошел в 1945-м году. Или 3 сентября – дата окончания Второй Мировой войны.

И хотя состоится перенос Парада Победы 2020 в Иркутске сама дата для сибиряков – неизменна: 9 мая все иркутяне будут отмечать День Победы. Каждый в своем доме. Будем чествовать героев, вспоминать истории своих дедов, рассказывать их детям и внукам, смотреть военные фильмы.

Заместитель председателя Думы Иркутска Леонид Усов: “В условиях пандемии Иркутску особенно остро нужен мэр”. Когда будет избран градоначальник? Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска. 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08