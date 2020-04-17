Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Иркутске: какого числа пройдёт и почему переносят

В День Победы 9 мая Россия останется без торжественных мероприятий. Не будет Парада Победы в Приангарье, состоится перенос акции Бессмертный полк 2020 в Иркутске. Происходит это из-за распространения коронавируса в нашей стране – в столице и регионах. Об этом на Совете безопасности сказал президент России Владимир Путин.

О том, на какой день перенесут праздничные мероприятия – Парад Победы, акцию Бессмертный полк, салют, пока региональные власти не говорят. Возможными кажутся две исторические даты – 24 июня, когда на Красной площади состоялся первый Парад Победы или 3 сентября – день окончания Второй Мировой войны. Когда точно? Неизвестно.

«Указ нам пока не поступил», - рассказал «КП» координатор движения «Бессмертный полк» в Иркутске Иван Занько. – «Но, конечно, раз президент сообщил, значит, перенос акции Бессмертный полк 2020 в Иркутске также будет».

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Иркутске – вынужденная мера. Как отметил Владимир Путин, «дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна», а пик эпидемии еще не пройден. Иркутские специалисты предполагают, что в нашем регионе он как раз придется на 5-7 мая.

Традиционно в акции принимали участие порядка 50 000 иркутян. Шествие стартовало от танка «Иркутский комсомолец» на пересечении улиц Декабрьских Событий и Советской. Конечная точка маршрута – сквер Кирова. Конечно, перенос акции Бессмертный полк 2020 в Иркутске совсем не означает, что о подвигах героев сибиряки забудут. Вспоминать и чествовать их будем дома.

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