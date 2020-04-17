Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 апреля: заболевшие есть в 9 районах

За сутки количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Иркутской области увеличилось. Теперь на лечении в больницах находятся 43 человека. Всего в нашем регионе за весь период распространения COVID-19 зарегистрировано 55 случаев заражения, 2 пациента скончались. В каких регионах больше всего заболевших? В этом поможет разобраться карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 апреля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 апреля. Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области показывает, что наибольшее количество случаев заболевания опасным коронавирусом приходится на Иркутск – 35 человек. Из них 6 выздоровели, двое скончались. Среди тех, кто еще проходит лечение, только семеро привезли инфекцию из других стран и регионов. Четыре человека приехали из Таиланда, и по одному из Москвы, Питера и Бурятии. Остальные 20 пациентов подхватили вирус уже в областном центре.

На втором месте по количеству зараженных находится Ангарск. По данным карты распространения коронавируса в Иркутской области на 17 апреля, там 6 заболевших. Один прилетел из Москвы, один из Таиланда, еще двое заразились в городе. Два человека уже выздоровели и выписаны домой.

Еще по три случая зарегистрировано в Осинском и Иркутском районах. В Осинском районе 2 человека вернулись из Бурятии. В Иркутском районе двое заболевших контактировали с носителями вируса в области, один зараженный приехал из Таиланда.

В Шелеховском и Аларском районе зафиксировали по 2 случая заболевания. В Шелеховском районе оба подхватили вирус в регионе. А в Аларском районе один заболевший прилетел из Москвы, другой контактировал с носителем вируса в области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 апреля показывает, что в Черемхово, Усолье-Сибирском и Усть-Куте по одному зараженному. В Черемхово заболевший вернулся из Москвы, также как и в Усолье. В Усть-Куте больной коронавирусом вернулся из Таиланда. В Братском районе, в котором был всего один заболевший из Испании, новых случаев заражения не зафиксировано.

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