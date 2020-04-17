Продление режима самоизоляции в Иркутске до 26 апреля: гулять по городу нельзя еще неделю

Из-за того, что количество заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться, единственно верное решение - продление режима самоизоляции в Иркутске до 26 апреля. К такому выводу пришли в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID 19 в регионе.

Это значит, что еще в течение недели жителям областного центра нельзя будет выходить из дома без веской причины. Исключения составляют только ситуации, когда вам надо погулять с собакой, вынести мусор или дойти до ближайших магазина или аптеки. В противном случае вас может ждать штраф за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 17 апреля в нашем регионе зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом. Причем 10 пациентов из этого числа уже выздоровели, еще 2, к сожалению, скончались. Больше всего заболевших - в областном центре. Здесь 27 человек по-прежнему проходят лечение в инфекционной больнице. COVID 19 обнаружили также в Черемхово, Усолье-Сибирском, Ангарске и Усть-Куте, а также в Шелеховском, Осинском, Аларском, Братском и Иркутском районах.

У большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно или с легкими признаками ОРЗ. Поэтому продление режима самоизоляции в Иркутске до 26 числа - это единственный способ снизить количество инфицированных, а вместе с этим - и уменьшить нагрузку на медицинские учреждения, принимающие больных и проводящие тестирования на COVID 19.

Чтобы ненароком не подцепить опасный вирус в случае, если вам все-таки нужно выйти по делам, держитесь ото всех прохожих на расстоянии не менее 2 метров, носите защитную маску и перчатки, а также как можно чаще мойте руки. Если вы будете соблюдать все рекомендации, продление режима самоизоляции в Иркутске до 26 апреля не затянется до начала лета.