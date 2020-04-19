2020-04-18T21:53:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 19 апреля 2020: треть заболевших выздоровела

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии
Вячеслав КИЙСКИЙ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 19 апреля 2020: треть заболевших выздоровела.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 19 апреля 2020: треть заболевших выздоровела.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Статистические данные, к сожалению, говорят о том, что самые тяжелые дни еще впереди, цифры продолжают расти, сейчас уже 115 заболевших. Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, среди заболевших больше женщин — их 63%. Это объясняется тем, что дамы по природе более общительны. Есть и очень хорошие новости — накануне выздоровели и отправились домой еще 4 человека. А всего таковых 38, и это очень хорошие показатели - 33% от заболевших коронавирусом уже здоровы. Врачи надеются, что такая положительная динамика будет продолжаться.

Коронавирус в Бурятии, 19 апреля: будут открыты лаборатории в Северобайкальске и Таксимо

-За сутки в республике обследовано 992 человека. А всего с начала эпидемии - 15 тысяч 742 , - говорит Евгения Лудупова - Республика на 9 месте в России по числу исследований на количество населения.

Рассматривается вопрос об открытии лаборатории в Северобайкальске. Это необходимо, потому что северные территории достаточно далеки. Открыть ее планируют в в железнодорожной больнице. Еще одна лаборатория должна стать бамовской, ее собираются открыть в Муйской ЦРБ, в поселке Таксимо.

Коронавирус в Бурятии, 19 апреля: операторы мобильной связи помогут контролировать тех, кто на самоизоляции

Контроль за ними теперь будет идти при помощи мобильных телефонов, благо они есть практически у каждого. Как контролировать? Очень просто. Смартфон сам «расскажет» , где его владелец — определить это можно по сигналу.

Тем, кто впервые допускает нарушение режима самоизоляции, будет приходить смс-уведомление со следующим текстом: «Внимание! Вами нарушен режим самоизоляции. Просим строго соблюдать карантин и не покидать место проживания. При повторном нарушении информация будет передана в контрольные органы. Берегите себя и окружающих!».

После повторного нарушения сигнал будет передаваться в Управление Роспотребнадзора и МВД Бурятии.

Коронавирус в Бурятии, 19 апреля: парикмахерские будут работать

В Иркутске это правило работает уже неделю. Парикмахерские и салоны красоты открыты, и каждый может прийти к парик махеру, чтобы ему сделали стрижку. Похожие правила, вернее исключения из правил, сделаны в Бурятии и только что вступили в силу.

Таким образом, желающие, как и всегда ранее, имеют возможность постричься и сделать прическу в парикмахерской, а не самостоятельно или у мастера на дому .

При этом разрешается оказание только парикмахерских услуг, больше никаких других, записываться необходимо заранее. Обязательно неукоснительное соблюдение специальных санитарно-эпидемиологических требований, которые уже известны всем -антисептик, маски, социальная дистанция в полтора метра. А это значит, что одновременно в зале находится один клиент.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 19 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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