Мотоспорт в Иркутске: Как оседлать железного коня

Прошлым летом в Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь». Спортсмены со всех концов света приехали в наш город, чтобы отправиться в путешествие по суровым краям Сибири, Монголии и Китая. Среди участников было немало мотоциклистов - отважных смельчаков, которые собирались преодолеть сложную многокилометровую трассу. И многие, посмотрев на них, задались вопросом: есть ли у нас школы, в которых преподают мотоспорт в Иркутске? Конечно, есть!

- Этот спорт очень красивый, захватывающий и азартный. Он помогает развивать координацию, ловкость и выносливость, - рассказывает президент Иркутской региональной федерации мотоспорта Евгений Голушко. - Особенно актуальным обучение в мотошколе становится весной. Много мотоциклистов выезжает на дорогу, но при этом они не знают, как правильно управлять железным конем. Это ведь совсем другая динамика, другие скорости (мотоспорт требует высокой скорости реакции).

Если вы захотите научиться с нуля, то можете тренироваться с инструктором на специально подготовленных трассах. А вот отдать ребенка в этот вид спорта сложнее. Клубов, в которых детям готовы рассказать о таком направлении, как мотоспорт в Иркутске, не так много - ближайший находится даже не в нашем городе, а в в Ангарске. Туда принимают детей от 7 лет и старше. Иногда на занятия записываются и взрослые. В первую очередь изучают правила дорожного движения, затем постигают технические азы - любой гонщик должен владеть элементарными навыками ремонта своего транспорта. Желание, дисциплина, трудолюбие

Мотоспорт в Иркутске: Как оседлать железного коняФото: Анна ПОПОВА

- При отборе в секцию есть несколько важных условий, - добавляет Евгений Голушко. - Первое - это, конечно же, желание самого ребенка. Также необходимо и согласие родителей. Мотоспорт достаточно травмоопасный. Мы смотрим, умеет ли ребенок кататься на велосипеде, поскольку навыки для езды на мотоцикле нужны примерно такие же. Если с этим все в порядке, то малыша можно брать. Ну и, конечно, важны трудолюбие и дисциплина - без них в этом виде спорта делать нечего.

В секциях для детей есть специальные мотоциклы с небольшим объемом двигателя. Развить большую скорость на них никак не получится, но зато можно научиться, что называется, чувствовать машину, правильно тормозить, маневрировать и ускоряться. Транспорт предоставляют ребятам бесплатно, как и полный комплект защиты. Все занятия проходят под чутким руководством тренера, который внимательно следит, чтобы ученики четко выполняли установки и не получили травму.

Взрослые учатся точно так же, как и дети, с той лишь разницей, что им самим придется покупать себе транспорт и экипировку. Получив первоначальные навыки в управлении мотоциклом, они могут сами выезжать на трассы и получать свою дозу адреналина. И помните: открыть для себя мотоспорт в Иркутске никогда не поздно!

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Какие направления развиты в Приангарье

Мотокросс - гонки по пересеченной местности. Спортсмены проезжают несколько кругов по специально подготовленной трассе как с искусственными, так и с естественными препятствиями. Как правило, расстояния небольшие - один заезд занимает около 30 минут.

Эндуро - заезды на трассах с большей протяженностью (от 30 км). Как правило, они достаточно узкие. Гонщики ориентируются на них с помощью навигаторов и сигнальных флажков. Есть и спецучастки - например, с камнями, разбросанными покрышками и т. д. А один из отрезков может находиться в лесу.

Спидвей на льду – такие соревнования проводятся на стадионах, на которых предварительно заливается лед. Мотоциклисты ездят по кругу против часовой стрелки на скорость. Здесь используют транспорт особой конструкции, главная отличительная черта которого - длинные шипы на колесах. Также нет тормозов - считается, что за счет «колючек» мотоциклы и так хорошо держатся на трассе.

КОШЕЛЕК «КП»

Сколько стоит мотоцикл и экипировка?

Цены на транспорт варьируются в зависимости от производителя и пробега. Например, старенький, подержанный может стоить 100 тыс. рублей, а вот его новая версия будет доходить до полумиллиона. Считается, что самые лучшие мотоциклы - японские, поскольку они более надежны по сравнению с дешевыми китайскими аналогами.

Чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно приобрести полный комплект защиты: боты, наколенники, налокотники, нагрудник, шлем, перчатки и очки. Если купить подержанную экипировку, то можно уложиться и в 10 тыс. рублей. Главное – помнить, что чем дороже защита, тем она надежнее. В среднем оптимальный комплект обойдется где-то в 30 тыс. рублей.

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Секции мотоспорта:

Спортивно-технический клуб Адрес: г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 20. Тел. 8-964-738-55-59.

Спортивно-технический клуб «КАСКАД». Адрес: г. Черемхово, ул. Маяковского, 124. Тел. 8-950-145-74-75.

Трассы для мотокросса:

- г. Ангарск, пойма реки Китой;

- г. Иркутск, пос. Ново-Разводная;

- г. Усолье-Сибирское, автошкола ДОСААФ (проезд Фестивальный, 13);

- г. Черемхово, трасса «Каскад» (ул. Маяковского, 124).

Трассы для эндуро:

- г. Ангарск, район реки Оды;

- г. Иркутск, пос. Ново-Разводная, Ерши;

- г. Шелехов, Ольхинское плато.

Трасса для спидвея на льду:

- г. Иркутск, стадион «Локомотив» (ул. Боткина, 1).