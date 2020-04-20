Баскетбольный клуб Иркут досрочно завершил сезон: Что будет с командой дальше

Увы, но баскетбольный клуб «Иркут» уже второй год подряд не может довести сезон до конца. В декабре 2018 года, на самом экваторе чемпионата в Суперлиге-1, команда снялась с соревнований из-за отсутствия финансирования. Но спустя полгода оранжнево-черные вновь возродились, только на этот раз им пришлось опуститься на дивизион ниже и заявиться в Суперлигу-2. Однако, несмотря на вполне неплохую игру по ходу турнира, иркутяне вновь досрочно ушли на отдых. На этот раз все дело в пандемии коронавируса, из-за которой в России отменили все соревнования, в том числе и по баскетболу.

- Конечно, осталась определенная недосказанность, - рассказывает старший тренер «Иркута» Александр Лукин. - Мы подошли к играм плей-офф в очень неплохой физической кондиции, были максимально боеспособными. Думаю, команда вполне могла побороться за выход в первую четверку, а может быть, даже и выше.

Уточним, новую команду под эгидой «Иркута» начали собирать достаточно поздно - в августе. И это притом, что другие дружины начинают тренировки еще в начале лета. В качестве главного наставника выбрали молодого специалиста Евгения Горева, который и сам совсем недавно играл в составе «АлтайБаскета». Ему удалось собрать хороший коллектив. Значительную его часть составили местные ребята: Егор Муравьев, Александр Анисимов, Антонио Каетано и Сергей Михалев. Однако из-за позднего комплектования и начала тренировок зубы своим соперникам иркутяне показали не сразу. Первые товарищеские матчи и поездку на Кубок России тренерский штаб рассматривал исключительно как возможность получше сыграться.

В регулярный чемпионат иркутяне тоже вливались достаточно долго. Подопечные Евгения Горева потерпели несколько досадных поражений на старте сезона. Но при этом во время домашних матчей, при поддержке своих болельщиков, «Иркуту» удавалось одолеть даже самых серьезных соперников с первых мест турнирной таблицы. Команда постепенно набрала силу и даже вплотную подошла к первой тройке, попав в которую, они обеспечили бы себе место в плей-офф. И сибиряки смогли ворваться на 3-е место, обыграв «АлтайБаскет» - главного конкурента!

БК Иркут досрочно завершил сезон: Что будет с командой дальшеФото: Анна ПОПОВА

Хоть «Иркут» и вышел в плей-офф, говорить о матчах на вылет было еще рано. До этого нужно было побороть три сильнейшие команды из второй подгруппы Суперлиги-2, чтобы определиться с соперниками в финальных противостояниях. В этой части соревнований наши спортсмены выступили неплохо, победив дома «Динамо - МГТУ» и «Динамо - Магнитогорск». Им оставалось провести всего четыре игры до старта плей-офф, и вот тут-то как раз в дело вмешалась пандемия. Сначала в Иркутск 17 и 18 марта отказался ехать тульский «Арсенал», а затем в турнире объявили паузу, которая в итоге перешла в окончательную отмену соревнований.

- Сейчас практически все игроки разъехались по домам, - добавляет Александр Лукин. - Большинство из них поддерживают форму, стараются работать даже в домашних условиях. Надеемся, что в новом сезоне соберем похожую команду, а может быть, удастся сохранить состав. Не скрываем, что практически всем ребятам предложили продлить контракты, поскольку это поможет минимизировать время на подготовку.

Говорить о том, в каком дивизионе будет выступать «Иркут» в дальнейшем, пока рано. Из-за ситуации с коронавирусом многие клубы испытывают проблемы с финансированием, из-за чего даже лучшие из лучших рискуют сняться с чемпионата. Поэтому неизвестно, какие команды останутся в Суперлиге-1 и Суперлиге-2. Но в клубе сохраняют оптимизм и верят, что в октябре 2020 года болельщики вновь соберутся на трибунах Дворца спорта «Труд», чтобы поддержать оранжево-черных.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшие игроки сезона

Лидеры по очкам:

1) Константин Глазырин - 12,8 очка за матч;

2) Сергей Михалев - 9,8 очка за матч;

3) Александр Анисимов - 9,5 очка за матч.

Лидеры по подборам:

1) Сергей Михалев - 6,6 подбора за матч;

2) Егор Муравьев - 5 подборов за матч;

3) Константин Глазырин - 4,8 подбора за матч.

Лидеры по результативным передачам:

1) Артем Чеваренков - 3,7 передачи за матч;

2) Никита Шанталей - 3,6 передачи за матч;

3) Владислав Лисовский - 3 передачи за матч.

БК Иркут досрочно завершил сезон: Что будет с командой дальшеФото: Анна ПОПОВА

КСТАТИ

Хотите играть, как баскетболисты «Иркута»? Запишитесь в секцию!

Ваш ребенок любит подвижные игры и играет в мяч даже во время самоизоляции? Тогда запишите его в секцию по баскетболу, как только закончится карантин. Благо, в нашем городе достаточно школ, в которые могут принять даже самых маленьких!

- Записать ребенка в секцию можно уже с 3 лет, - рассказывает директор баскетбольной школы «Юника» Вячеслав Пинекер. - Обучение начинается с подготовительных занятий. Тренеры объясняют ребятишкам, как правильно держать мяч и владеть им. Дети выполняют упражнения, которые развивают выносливость и гибкость. А примерно с 7 лет приступаем к основной части обучения: воспитанники овладевают техническими навыками и могут заниматься баскетболом в полной мере.

В секцию принимают всех, и даже рост, который многие считают главным критерием отбора, не так уж важен. На площадке место найдется всем: более высокие ребята могут занять позицию центрового, защищающего кольцо, а небольшим спортсменам подойдет роль разыгрывающего, который должен быть ловким, быстрым и техничным. Главное - найти свои сильные стороны и совершенствовать их.

КОНКРЕТНО

Где заниматься

Филиалы баскетбольной школы «ЮНИКА»:

Спортзал ЮИ ИГУ (ул. Улан-Баторская, 10);

СОЦ «Зенит» (ул. Авиастроителей, 4а);

ФСК «Солнечный» (ул. Байкальская, 253);

Ледовый дворец «Айсберг» (ул. Лермонтова, 255).

Единый телефон - (3952) 99-63-69;

ФОК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (мкр-н Юбилейный, 49/1).

Тел. (3952) 71-82-15;

СК «ВЫМПЕЛ» (ул. Трудовая, 115а).

Тел. (3952) 50-49-85;

ДЮСШ «РОССИЯ» (ул. Карла Маркса, 12в). Тел. (3952) 20-37-65.