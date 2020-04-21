2020-04-21T10:22:12+03:00
Происшествия

Жителей поселка Култук попросили покинуть дома из-за перевернувшейся фуры с химикатами

Большегруз уже поставили на колеса, теперь его необходимо отбуксировать с места аварии
Анна ПОПОВА
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Жителей поселка Култук попросили покинуть дома из-за перевернувшейся фуры с химикатамиЖителей поселка Култук попросили покинуть дома из-за перевернувшейся фуры с химикатамиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В администрации поселка Култук местным жителям, которые живут неподалеку от участка дороги, на котором перевернулась фура с химикатами, посоветовали покинуть свои дома в радиусе 2 километров, и дождаться ликвидации последствий аварии у друзей или родственников. Оповещают владельцев этих усадеб полицейские, которые призывают их оперативно покинуть жилье.

"Мы ввели режим повышенной готовности, так как существовала угроза разлива нефтепродуктов - из бензобака автомобиля лилось топливо, - рассказали в администрации Култука. - Проработали все возможные сценарии развития событий, даже самые негативные. На месте работают сотрудники МЧС и полицейские, трасса "Байкал" по-прежнему перекрыта".

Сейчас фуру уже поставили на колеса с помощью крана. Теперь остается только ждать, когда на место происшествия прибудет тягач, который отбуксирует большегруз с федеральной дороги. Ну а пока движение перекрыто по обоим направлением, так что выезжать туда в ближайшее время не стоит. Тем более, у специалистов пока даже нет примерных прогнозов, во сколько откроют трассу.

"Сотрудники службы спасения в изолирующих защитных костюмах осмотрели цистерну - видимых повреждений бака с опасными веществами нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - С помощью техники большегруз отогнали в безопасное место для тщательного обследования. Остатки топлива смыли с дороги, так что угрозы для местных жителей нет".

Напомним, авария произошла 21 апреля на трассе "Байкал", на серпантине неподалеку от Култука. Фура, которая перевозила химические вещества, потеряла управление, съехала на обочину и перевернулась на бок. В результате этого ДТП никто серьезно не пострадал. Водителя большегруза отвезли в больницу, его состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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