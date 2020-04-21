Программы "Картина недели" и "Тема дня" радио "Комсомольская правда" в Иркутске - в топе прослушиваний

С момента введения в Иркутской области режима самоизоляции, программы, которые выходят на радио «Комсомольская правда» в Иркутске и выставляются подкастами на сайте irk.kp.ru, ежедневно попадают в федеральный топ прослушиваний! Это значит, что читатели сайта irk.kp.ru не только читают новости и смотрят фото в статьях, но и слушают наши флагманские передачи – противовирусные «Тему дня» и «Картину недели».

Итак, противовирусная «Тема дня» выходит в эфир по будням в 18.00, и 45 минут мы рассказываем вам обо всем, что происходит за стенами ваших квартир, пока вы соблюдаете самоизоляцию и бережете себя и своих близких. «Картина недели» - итоговая программа, где мы с вами обсуждаем главные события семи уходящих дней, в эфире по пятницам с 17.00 до 18.45. Оставайтесь с нами и вы ничего не пропустите, будете в курсе всех событий.

А теперь к тем самым цифрам!

По итогам апреля, который, заметим, еще на закончился, противовирусную «Тему дня» прослушали уже 135 104 раз! Каждую новую программу в среднем 15 011 раз. Самой популярной стала программа «Защищает ли маска от коронавируса на самом деле?», её читатели сайта irk.kp.ru прокрутили 30 053 раз! А «Картину недели» прослушали 234 979 раза, в среднем каждую из передач – 78 326 раз, самой популярной стала тема «Среди заболевших коронавирусом в Иркутске нет детей» (на тот момент – прим. Ред.).

Если вы до сих пор не с нами, присоединяйтесь! Читайте, смотрите и слушайте «Комсомольскую правду» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске и на irk.kp.ru из любой точки мира)