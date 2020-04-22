Коронавирус в Бурятии, последние новости на 22 апреля 2020: желающие пройдут тесты, а вахтовиков будут направлять в обсерватор

Уже более месяца люди вынуждены следить за развитием коронавируса. В Бурятии количество выявленных случаев заражения новым недугом составляет уже 153 человека, в том числе 28 - за последние сутки. .Успешно вылечились и выписаны из больницы 43, погибли двое ( обновление).

Коронавирус в Бурятии: всех вахтовиков будут отправлять в обсерватор

Резкий скачок заболеваемости вызван возвращением в регион вахтовиков, работающих на Ямале. Местные власти и эпидемиологи по сообщению иркутских коллег остановили автобус, на котором они ехали из аэропорта Иркутска, в Выдрино. Всех препроводили в обсерватор Улан-Удэ. Но троих, как сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова тут же доставили в инфекционную больницу. У других симптомов не было. Но в течение суток все они оказались в больничных боксах. Коронавирус. Главное - удалось добиться того, что они не заразили членов семьи и соседей. На Ямале подъем заболеваемости на трех месторождениях.

Евгения Лудупова сообщила, что республиканским врачам и их иркутским коллегам известен график возвращения всех вахтовиков. В связи о сложившейся ситуацией все они будут направляться в обсерваторы и тщательно обследоваться.

Коронавирус в Бурятии, 22 апреля: все желающие могут сделать тест

Все желающие имеют возможность провериться на наличие новой коронавирусной инфекции, даже здоровые граждане, которые не контактировали с заболевшими людьми. Сделать это можно платно, сдав анализы на базе клинической больницы им. Н.А. Семашко. Всё это стало возможным за счет увеличения количества тестов. Информацию отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Мы получаем много обращений по поводу платного обследования по желанию. Мы готовы начать проводить тесты на антитела к коронавирусу. Платные тесты будут проводиться для пациентов без респираторных симптомов и не контактировавших с заболевшими, если это необходимо для самоуспокоения. С симптомами ОРВИ никуда идти не нужно, необходимо оставаться дома и вызывать врача на дом. Подчеркиваю, что платные анализы – для здоровых. У каждого должен быть выбор, и мы его обеспечиваем, - сообщила министр.

Анализ проводится по предварительной записи. Стоимость исследования составит 979 рублей при средней в стране - 1200 рублей.

Что же касается людей, прибывающих из-за границы и из регионов с неблагополучной обстановкой с коронавирусом, а также пациентов с пневмонией, то они будут проходить обследование на бесплатной основе.

Организация платного приема анализов не окажет влияние на оперативность выявления больных.

Все, кто прибывают в Бурятию из регионов, где на данный момент неблагополучная ситуация с коронавирусом, будут проверяться на наличие инфекции, а также они обязаны будут отбыть полную двухнедельную изоляцию, за ними будет устанавливаться медицинское наблюдение на этот период времени.

Коронавирус в Бурятии, 22 апреля: поступление новых автомобилей скорой помощи

11 новых автомобилей поступят в медицинские учреждения Бурятии согласно распоряжению правительства РФ.

С развитием коронавируса продолжает расти нагрузка на медиков, чаще приходится оказывать помощь людям на дому. Недостаточное количество транспорта притормаживает выполнение работы. Хочется верить, что эта подмога поспособствует улучшению ситуации.

Поддержать медиков в их нелегком труде стараются и жители Бурятии, общественные организации и представители бизнеса. За месяц несколько медицинских организаций получили в дар от благотворителей 7 новых автомобилей.