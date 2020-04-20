Бодибилдинг в Иркутске: с чего начать, где заниматься, как достичь результата

Бодибилдинг - это правильная осанка, втянутый живот, сильные ноги и руки, упругие ягодицы. Но важно помнить, что мускулы человеку даны в первую очередь не для красоты. Правильно сформированный мышечный корсет стабилизирует позвоночник, защищает органы от травм.

- На самом деле этот вид спорта нужен всем. Даже для шахматистов необходима здоровая и сильная спина, чтобы играть продолжительные партии, - рассказывает президент Федерации бодибилдинга Иркутской области Александр Василюк. - А работа в тренажерном зале с железом, которую практикуют многие, - это уже любительский уровень.

Укрепить и поправить здоровье

Согласитесь, долго на одном месте в наше время сидят (или стоят) не только шахматисты, поэтому посещать тренажерный зал полезно всем (конечно, если нет противопоказаний по здоровью). В идеале нужно всегда заниматься с тренером, но если средства ограниченны, несколько уроков взять все же стоит. Специалист покажет, как пользоваться тренажерами, научит правильному выполнению упражнений, составит план на месяц вперед и распишет необходимое питание в зависимости от того, что вы хотите - похудеть или набрать мышечную массу. Тогда встречи с тренером будут своеобразным контролем пройденного материала. Однако для этого неплохо обладать самоконтролем и не лениться. Не секрет, что когда кто-то стоит над тобой, тренировки проходят эффективнее. Замечали?

- На первое занятие нужно принести медицинское заключение о здоровье, - говорит Александр Василюк. – Так будет проще добиться результата, да и тренер будет знать, какие упражнения можно выполнять, а какие нет именно этому человеку. Что касается возраста, он тут совершенно не играет никакой роли. У нас сейчас к соревнованиям готовится женщина, которой 54 года.

- При соблюдении правил техники безопасности бодибилдинг практически исключает травмы, - отмечает Александр Василюк. - Кроме того, это сугубо индивидуальная работа. Если исходить из больничного анамнеза, то получится не только укрепить здоровье, но и улучшить его. Из плюсов стоит отметить также, что заниматься можно в любое удобное для вас время. Легко встаете по утрам? Пожалуйста, тренажерные залы начинают работу с 7 утра. Трудитесь допоздна? Двери открыты до 10 - 11 часов вечера.

Если ваш ребенок мечтает стать Шварценеггером

У детей в Иркутске также есть возможность заниматься бодибилдингом. В нашем городе существует уникальная спортивная школа «Атланты». Там установлены детские профессиональные тренажеры, тренироваться на которых малышам можно уже с 3 лет - при выполнении упражнений не происходит осевой нагрузки на позвоночник. В «Атлантах» есть две обучающие программы: «Здоровый ребенок в каждой семье» и «Бодибилдинг и фитнес». Занимаются здесь с ребятами до 12 лет.

Где найти вдохновение

Соревнования по бодибилдингу в Иркутске проходят ежегодно. Фото: предоставлено Федерацией бодибилдинга Иркутской области

Осенью, 12 сентября, во Дворце спорта «Труд» пройдет турнир по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини Baikal Cup 2020(весенние соревнования перенесли из-за эпидемиологической ситуации в стране. - Прим. авт.). На нем вы увидите лучших спортсменов нашего региона, которые будут выступать в различных номинациях. Там вы сможете оценить разнообразие направлений, представленных в Приангарье. Посмотрите, как шикарно выглядят атлеты, занимающиеся бодибилдингом профессионально. Им, конечно, для достижения таких результатов, как и в любом спорте, приходится выдерживать колоссальные физические нагрузки, соблюдать режим дня и питания, пить необходимые витамины, закупаться специальным питанием и добавками.

Вам понадобятся:

- спортивный костюм (любой удобный);

- обувь (не беговые кроссовки, желательно на плоской подошве и с поддержкой голеностопа);

- бутылка с водой.

Что потребуется на выступлениях, зависит от номинации. Но вот примерный список: мужчинам – трусы, женщинам – туфли без платформы (каблук не выше 11 см), открытый купальник для соревнований в номинации «Фитнес-бикини», закрытый купальник и платье – в номинации «Фитнес-модель». Выход на сцену не обойдется без специального грима. Обычно сотрудники федерации приглашают проверенных специалистов.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Теперь для меня тренировки - жизненная необходимость»

Так говорит иркутянка Альбина Паркачева, призер в номинации «Фитнес-бикини» на одном из чемпионатов Иркутской области по бодибилдингу.

Фото: предоставлено Федерацией бодибилдинга Иркутской области

В тренажерный зал Альбина пришла, как это часто бывает, просто похудеть. Однако это настолько затянуло девушку, что она увлеклась диетологией, начала читать литературу про работу мышц и стала сертифицированным тренером.

Результаты занятий иркутянки видели все вокруг, делали восторженные комплименты, а спустя несколько лет тренировок Аля впервые услышала вопрос: «А почему ты на соревнования не идешь?»

- К тому моменту, как я на это решилась, бодибилдингом занималась уже 4 года, - улыбается сибирячка. – Выступила и в первый же год заняла 3-е место в номинации «Фитнес-бикини». Больше на соревнования не пошла - все-таки это большая нагрузка. Но тренироваться регулярно теперь для меня стало жизненной необходимостью.

Сейчас Альбина сама помогает иркутянкам обрести фигуру мечты: накачать ягодицы, избавиться от целлюлита.

- У каждого из нас разные типы телосложения, - рассказывает Альбина Паркачева. - При правильно подобранных тренировках любой может сделать свое тело гармоничным и пропорциональным.

КОНТАКТЫ

Федерация бодибилдинга Иркутской области

Тел. (3952) 99-52-18 - президент федерации Александр Василюк;

Федерация бодибилдинга г. Ангарска

Тел. 8-902-769-03-02 - Александр Валерьевич Сыроватский;

Спортивная школа «АТЛАНТЫ»

Адрес: ул. Академическая, 72.

Тел. (3952) 42-57-33.