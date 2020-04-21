2020-04-21T07:03:22+03:00
Дом. Семья

150 тысяч в долг: волонтеры берут кредиты, чтобы прокормить животных в зоопарке Иркутска

Чтобы растянуть провиант сотрудникам Иркутской зоогалереи пришлось ввести голодные дни для животных [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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150 тысяч в долг: волонтеры берут кредиты, чтобы прокормить животных в зоопарке Иркутска.Фото: Иркутская зоогалерея150 тысяч в долг: волонтеры берут кредиты, чтобы прокормить животных в зоопарке Иркутска.Фото: Иркутская зоогалерея
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«День, когда мы решаем кого-то не кормить - испытание для нас», - говорит координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

«Разгрузочные», то есть голодные дни пришлось ввести для хищных животных в середине апреля. В условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса посетителей в зоопарках нет, значит, нет и средств к существованию. Довольствуются тем, что приносят неравнодушные иркутяне.

«Мы очень боимся, что завтра чего-то не хватит», - говорят волонтеры, которые уже не первый год помогают ухаживать за обитателями Иркутской зоогалереи в «Доме природы» и «Зоопарке на Фортуне». – «Смотреть в глаза животным в этот голодный день, хоть он и раз в неделю, очень тяжело».

Смотреть в глаза голодных животным очень тяжело. Фото: Иркутская зоогалерея

Смотреть в глаза голодных животным очень тяжело. Фото: Иркутская зоогалерея

Так добровольцы решили взять кредиты, чтобы обеспечить необходимыми продуктами питомцев хотя бы на время, ведь руководство все свои кредитные возможности исчерпало. Заявки на получение займов подали пять волонтеров. Одобрены кредиты были только двоим. В общей сложности, на 150 000 рублей.

«Этой суммы в условиях сегодняшней экономии нам на 10 дней, деньги эти уже потратили – закупились продуктами», - говорит координатор двух зоопарков Людмила Ивушкина. – «Только дикие кошки съедают 50 кг в день, а у нас есть еще и другие хищники».

Избежать голодных дней ближайшее время все равно не удастся, так как пока неизвестно наверняка когда завершится режим самоизоляции. Они нужны для того, чтобы растянуть провиант и отодвинуть мысли о том, что животных придется скармливать друг другу.

Дикие кошки в зоопарке съедают 50 кг мяса в день. Фото: Иркутская зоогалерея

Дикие кошки в зоопарке съедают 50 кг мяса в день. Фото: Иркутская зоогалерея

Если не покормить Принцессу Лею, ее крики услышит вся Байкальская

«Никаких дорогих лакомств, кроме тех, что сейчас приносят неравнодушные жители, наши животные сейчас не получают», - говорит Ивушкина. – «Только самый необходимый для выживания минимум».

И что будет через 10 дней? Предсказать сложно, эпидемиологическая ситуация в регионе пока не стабилизировалась, число заболевших COVID-19 с каждым днем в Иркутской области растет. И если голодные дни в природе для хищников – это естественно, то для остальных животных иногда возможно лишь немного сократить рацион и то далеко не всем.

«Если ограничить в еде нашу шимпанзе Принцессу Лею, о том, что ей чего-то недодали услышит вся улица Байкальская», - находит силы шутить Людмила. – «Живем одним днем и надеемся на помощь горожан. Иркутяне вообще самые лучшие! Благодаря им мы верим в добро и надежда пережить этот период без потерь еще жива».

Кстати, сейчас «Дом природы» на ул. Байкальской можно привозить и игрушки. Они нужны исключительно для Принцессы Леи. Мозг шимпанзе постоянно нужно занимать. Раньше она развлекала себя рассматриванием посетителей, а сейчас к ней и работники зоопарка не часто заходят, только для того, чтобы прибраться. Ведь примат может заразиться.

Принцессе Лее можно привозить игрушки. Фото: Иркутская зоогалерея

Принцессе Лее можно привозить игрушки. Фото: Иркутская зоогалерея

«Нужно много игрушек, чем крупнее, тем лучше, можно даже детские велосипеды, можно крепкие мячи, куклы, пластмассовые машинки, можно даже не совсем целые», - перечисляет предпочтения Леи координатор. – «Мы их помоем, дезинфицируем и передадим ей».

НА ЗАМЕТКУ

Помочь животным можно не только деньгами, но и продуктами. Привозите фрукты, овощи, мясо, крупы, свежую рыбу, семечки, яйца, творог. Контакты и адреса зоопарков Иркутска, которым нужна помощь – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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