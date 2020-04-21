Новые больничные корпуса строят в трех городах Иркутской области

Новый медицинский блок построят на территории больничного городка в Шелехове. Возвести здание и оснастить его современным оборудованием планируют в рекордные сроки - к середине июля. Строительство еще двух госпиталей уже идет в Братске и Тайшете.

Напомним, что договоренность о строительстве в Иркутской области трех медицинских корпусов была достигнута на встрече главы Приангарья Игоря Кобзева с промышленником Олегом Дерипаской. Стороны обсуждали меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что в случае развития событий по негативному сценарию местные больницы могут не справиться с наплывом пациентов.

В Иркутской области весной и осенью традиционно наблюдается достаточно серьезный подъем заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. Фото: Андрей ФЕДОРОВ

- В Тайшете и Братске уже ведутся строительные работы. В Шелехове начали готовить площадку. Здесь были сложности с выбором земельного участка. Вопрос удалось оперативно решить после вмешательства главы Иркутской области Игоря Кобзева. Сейчас получены все разрешения, в ближайшее время развернется строительство, - сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона Евгений Левченко.

Евгений Левченко отметил, что строительство нового корпуса в Шелехове развернется в ближайшее время. Фото: Андрей ФЕДОРОВ

Корпуса в Братске и Тайшете строятся на территории действующих больниц и предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. Стационар в Шелехове, который возведут на месте бывшей инфекционной больницы, сможет принимать до ста больных.

Все медучреждения строятся по типовому модульному проекту. Они будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрят отдельные биобоксы для зараженных - со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность.

На месте старого здания медицинского учреждения возведут современный корпус. Фото: Андрей ФЕДОРОВ

Как сообщила и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, на первом этапе в новом шелеховском госпитале предусмотрят 60 коек. При необходимости это число может быть увеличено до ста. Подготовительные работы к возведению объекта уже идут - сносится здание старой инфекционной больницы.

Валентина Вобликова: - Сегодня очень важно соблюдать правила безопасности. Фото: Андрей ФЕДОРОВ

- Мы формируем такие подходы, чтобы поступающий в больницу с пневмонией человек был максимально изолирован и получал всю необходимую терапию. И вот здесь нам в помощь приходит эта модель, которая реализуется благодаря договоренности Игоря Кобзева и Олега Дерипаски. В госпиталях в Братске, Тайшете и Шелехове каждая палата будет представлять собой бокс с отдельным входом, с возможностью оказания как диагностической, так и лечебной помощи. Будут соблюдены все вопросы безопасности и для пациентов, и для медицинского персонала. И даже когда закончится пандемия, мы сможем использовать эти новые корпуса для лечения больных пневмонией и ОРВИ. В Иркутской области весной и осенью традиционно наблюдается достаточно серьезный подъем заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. В настоящее время, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, каждую пневмонию рассматривают как потенциально опасную. Сегодня очень важно соблюдать правила безопасности. Самоизоляция дает свои результаты, и мы просим соблюдать введенные требования. Давайте сохраним здоровье свое и наших близких.

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