Иркутяне ждут онлайн-концерт «Джаз против коронавируса»: в соцсетях «КП» об этом прочитали 132, 5 тысячи человек

Акцию под хэштегом #Джазпротивкоронавируса запустили «Комсомолка», AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс, ведущий иркутский джазовый коллектив "Доктор Джаз" и телекомпания «ТИВИСИ HD». Выступление музыкантов пройдет при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Общественной палаты города Иркутска уже совсем скоро - 24 апреля, в 19.00. Наш девиз - «Врачи, мы с вами».

Партнерами также выступают компании «Лензолото», «Русский лес», сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» и «Саянский бройлер».

И, конечно, всем нам, тем, кто организовывает этот праздник музыки, очень важно, какой отзвук находит идея в ваших сердцах. Напоминаем, что мы ждем ваших откликов и авторы лучших получат автографы ( подробности) . Но о том,как оценивают эту идею люди, удалось узнать раньше.

Через соцсети «Комсомолки». Общее число просмотров анонса о бесплатном джазовом концерте онлайн к утру 22 апреля составило 132, 5 тысячи. Это значит, что такое огромное количество человек увидело сообщение, заинтересовалось и поделилось с друзьями. А теперь ждут праздник музыки. Кстати, почти все они -122,5 тысячи — из самой семейной сети «Одноклассники». У «КП»-Иркутск тут и самая большая и активная группа — 42,5 тысячи человек. Каждый день здесь обсуждают и предлагают свои новости нашей редакции.

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Фото: Наталья ВИБЕ

Фото: Наталья ВИБЕ

Встретимся онлайн на концерте «Джаз против коронавируса»!

КСТАТИ

Где посмотреть онлайн-концерт

Послушать - на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 FM, а посмотреть трансляцию - на сайте irk.kp.ru, в наших группах в соцсетях, и на телеканале «ТИВИСИ HD».