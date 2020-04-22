2020-04-22T10:32:52+03:00
Общество

Актер Дмитрий Певцов встретится с иркутскими киноманами в прямом эфире

Главной темой прямого включения станет фильм "Без неба", в котором артист снялся прошлым летом
Анна ПОПОВА
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Актер Дмитрий Певцов встретится с иркутскими киноманами в прямом эфиреАктер Дмитрий Певцов встретится с иркутскими киноманами в прямом эфиреФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Уже в эту пятницу, 24 апреля, иркутские любители кинематографа смогут встретиться с известным актером Дмитрием Певцовым. Правда, увидеть артиста в живую не получится - поклонники смогут пообщаться с любимым артистом в формате прямой трансляции. Ничего не поделаешь - пандемия коронавируса заставляет переходить в онлайн абсолютно всех - и звезды кино не исключение.

"Главной темой творческой встречи с Дмитрием Певцовым станет короткометражный игровой фильм "Без неба", в котором артист снялся прошлым летом, - сообщается в официальном аккаунте Иркутского областного кинофонда в социальной сети Инстаграм. - Напомним, заявка на эту картину победила на IV Байкальском питчинге, а также выиграла областной конкурс синопсисов. Также это один из крупнейших кинопроектов последних лет, созданных в нашем регионе".

Встреча с актером Дмитрием Певцовым состоится 24 апреля в 20:00 на официальном канале Иркутского областного кинофонда на YouTube. Модератором онлайн-встречи станет генеральный продюсер фильма "Без неба" Юрий Яшников. Он будет следить за теми вопросами, которые будут задавать иркутяне, и выбирать самые важные, необычные и интересные.

Напомним, съемки фильма "Без неба" начались в августе прошлого года на Ольхоне. В центре сюжета 15-минутной короткометражки - история бывшего летчика, который работает смотрителем на старом аэродроме и безуспешно пытается прийти в себя после смерти жены. Ему предстоит сделать важный выбор: остаться в воображаемом мире прошлого или жить дальше, несмотря на трудности. Кстати, он основан на реальных событиях. Прототипом персонажа Певцова стал смотритель взлетно-посадочной полосы в деревне Харанцы, который сторожил ее в течение 20 лет.

"В последнее время я стараюсь сниматься как можно меньше - но именно эта история меня по-настоящему зацепила, - так объяснил свое решение сняться в картине Дмитрий Певцов перед самым началом съемок. - Идея картины о том, что нужно жить несмотря ни на что, очень важна для тех, кто пытается сохранить душевное равновесие в трудные времена. Считаю, что этот фильм о смирении и оптимизме, здесь есть любовь, надежда, добро и свет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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