2020-04-22T12:17:42+03:00
Общество

Иркутск 22 апреля: памятник Ленину помыли, чистоту навели

Пока горожане на самоизоляции, коммунальщики преображают Иркутск 22 апреля [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутск 22 апреля: памятник Ленину помыли, чистоту навелиИркутск 22 апреля: памятник Ленину помыли, чистоту навелиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Режим самоизоляции из-за коронавируса в Иркутске длится уже четвертую неделю. Однако горожане не отчаиваются. Пока закрыты бары и кафе и по улицам не погуляешь, самое время заняться домашними делами. Хозяйки, например, до блеска отмывают раскрытые настежь окна, а заодно наслаждаются свежим воздухом и солнцем, не выходя из квартиры. Эх, весна! А дети гуляют, правда, не во дворах, а на балконах и вместе с родителями пускают мыльные пузыри, смеются и машут прохожим, которые спешат в магазин или на работу. Иркутск 22 апреля довольно оживлен.

Иркутяне на самоизоляции пускают мыльные пузыри с балконов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне на самоизоляции пускают мыльные пузыри с балконов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а город в это время живет, как обычно. После зимы пора прихорошиться. Субботник перенесли на более позднее время, но коммунальные службы уже устроили большую «генеральную уборку». Так, накануне дня рождения вождя мирового пролетариата в Иркутске помыли памятник Ленину. А еще освежают дорожные ограждения и готовят фонтаны к запуску. Самый главный - в сквере Кирова - сейчас красят, чтобы после снятия режима самоизоляции горожанам было приятно погулять в уютном и ухоженном месте отдыха. На бульваре Гагарина, возле памятника Александру III, обновляют скамейки. Как раз, пока иркутяне сидят по домам, лавочки просохнут от краски и будут как новенькие.

В сквере Кирова красят фонтан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сквере Кирова красят фонтан.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а на городских дорогах дежурят экипажи полиции. Проверяют, по каким причинам люди выходят на улицы или выезжают на авто. Правила есть правила, нужно поберечься во время самоизоляции и побыть дома, если нет серьезных причин для выхода. Так риск подхватить заразу гораздо меньше. Зато когда можно будет снова спокойно гулять по улицам, то-то иркутяне удивятся, как расцвел и похорошел город весной. Иркутск 22 апреля стал чище и свежее.

Маски - обязательный атрибут прогулок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маски - обязательный атрибут прогулок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Улица Урицкого оживлена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Улица Урицкого оживлена.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На магистралях обновляют "зебру". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На магистралях обновляют "зебру".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После зимы обновляют скамейки в центре Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После зимы обновляют скамейки в центре Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограждения тщательно моют от пыли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограждения тщательно моют от пыли.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После зимы обновляют дорожную разметку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После зимы обновляют дорожную разметку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самоизоляция - самое время для генеральной уборки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самоизоляция - самое время для генеральной уборки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети гуляют на балконах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети гуляют на балконах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Про спорт иркутяне не забывают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Про спорт иркутяне не забывают.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские дежурят на улицах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские дежурят на улицах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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