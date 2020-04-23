2020-04-23T13:32:28+03:00
Общество

Полицейский и сотрудник ГИМС спасли провалившуюся под лед женщину в Иркутской области

Петр Голос и Сергей Коноплев вытянули пострадавшую из полыньи с помощью буксировочного троса
Анна ПОПОВА
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Полицейский и сотрудник ГИМС спасли провалившуюся под лед женщину в Иркутской областиПолицейский и сотрудник ГИМС спасли провалившуюся под лед женщину в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Вечером 21 апреля сотрудники полиции и МЧС осматривали место происшествия в деревне Шестаково в Нижнеилимском районе - там под лед провалился мотоцикл "ИЖ" с водителем и тремя пассажирами. В результате ЧП один человек погиб. В числе экспертов, которые устанавливали причины трагедии, были криминалист Петр Голос и инспектор ГИМС Сергей Коноплев. Вдруг они заметили, что по тонкому льду неподалеку от места происшествия, кто-то идет. Неужели в этот день еще кто-то станет жертвой стихии?

"Мы увидели, что примерно в 800 метрах от моста, на ледовом покрытии, передвигается женщина, - рассказывает Петр Голос. Мы начали кричать, чтобы она остановилась и вернулась на берег. Однако она не обратила внимания на наши требования, пошла дальше - и буквально через несколько секунд провалилась под лед. Мы тут же приняли решение, что ее нужно спасать".

Напарники подбежали к патрульному автомобилю и вытащили оттуда буксировочный трос, с помощью которого и собирались вытянуть пострадавшую из полыньи. Они начали потихоньку продвигаться к тонущей женщине, однако на расстоянии в 250 метров от берега лед под их ногами начал трескаться. Поэтому весь оставшийся путь полицейскому и спасателю пришлось преодолевать ползком.

"Когда мы подползли к ней, я дал фрагмент штакетника Петру, чтобы он меня подстраховывал, а сам передал женщине другой конец веревки, - рассказывает Сергей Коноплев. - Она ухватились за его, и мы начали тащить. Потом мы достали ее из полыньи и все вместе продолжили путь обратно к берегу".

Однако на пути спасителей встала новая преграда. Пока они самоотверженно доставали женщину из холодной реки, лед возле берега треснул, и образовалась полынья шириной в три метра. Петр Голос, Сергей Коноплев и пострадавшая оказались отрезаны от большой земли. Что-же делать? На помощь к ним пришли их коллеги, которые в это время занимались расследованием трагедии с мотоциклом. Капитан Анатолий Горячев и старший сержант Александр Метусов быстро соорудили из бревен настил, по которому смельчаки и дошли до берега.

Женщину, которая чуть не утонула, осмотрели врачи. Она отказалась от медицинской помощи, и ее передали в руки родственников, которые приехали на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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