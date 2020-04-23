Коронавирус в Бурятии, последние новости на 23 апреля 2020: на границах республики поставили посты

Коронавирус в Бурятии, 23 апреля. На утро насчитывается уже 163 заболевших, 112 продолжают лечение и 49 человек выздоровели. Что сейчас делается в республике для того, чтобы справиться с заразой?

Коронавирус в Бурятии, 23 апреля: посты контроля на на границах

Теперь в тех районах Бурятии, которые имеют общие границы с другими областями, будут установлены посты контроля. Мобильные бригады администраций районов при помощи правоохранительных органов будут проверять всех, кто въезжает и выезжает за пределы республики.

Будут выяснять, нет ли температуры, насморка, кашля. Если есть — сразу в обсерватор.Из опасного по коронавирусу региона — в обсерватор. Сначала врачи должны убедиться, что здоров и только потом можно сводобно передвигаться по республике. Будут также останавливать и тех, кому предписано соблюдать самоизоляцию. Специалисты будут фиксировать цель визита, место, где человек остановится.

Кроме того, есть договор с правительством Иркутской области о том, что жителей Бурятии будут сопровождать от аэропорта до границы, где прибывших централизованно будут ввозить на территорию республики с обеспечением соответствующего контроля.

Коронавирус в Бурятии: сотрудников УК экипируют

Сегодня в большинстве управляющих компаний работники ходят в сделанных собственноручно или купленных масках. В Улан-Удэ им решили помочь и закупилти не только маски, но и влагозащитные костюмы, респираторы, очки и перчатки.

Их приобрели для того, чтобы в этой экипировке работники проводили дезинфекцию холлов, коридоров и лестниц в многоэтажках. Всего закуплено 10 тыс перчаток, около 1000 защитных костюмов, масок и очков в общей сложности.

Помимо средств индивидуальной защиты, приобретенных у поставщиков, раздают 1200 респираторов, которые купила одна из фирм.

Коронавирус в Бурятии, 23 апреля: поддержка малого и среднего бизнеса

Сейчас очень тяжелое время практически для всех. Правительство РФ продолжает разрабатывать федеральные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Более 8 тысяч предпринимателей в Бурятии вошли в число тех, кто трудится в отраслях экономике, наиболее пострадавших от распространения пандемии коронавируса.

Коронавирус в Бурятии, 23 апреля: психологическая помощь

Сейчас людям, помимо всего прочего, очень тяжело приходится психологически. Но, на самом деле то, что сейчас происходит, это не конец света. Понять это помогут спеицалисты на телефонах доверия в республиканском неврологическом диспансере дистанционно. Их работа организуется министерством здравоохранения республики.