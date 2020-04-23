2020-04-23T06:46:25+03:00
Происшествия

Двух мужчин и 8-летнего ребенка ищут с помощью вертолета на севере Иркутской области

Мужчины ехали на грузовых машинах по автозимнику, последний раз на связь они выходили 13 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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Двух мужчин и 8-летнего ребенка ищут с помощью вертолета на севере Иркутской областиДвух мужчин и 8-летнего ребенка ищут с помощью вертолета на севере Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Спасатели МЧС России облетают территорию автозимника в районе города Усть-Кут в Иркутской области. Родственники сообщили в ведомство о том, что на зимней дороге пропали два водителя грузовика. Маршрут их пролегал из города Красноярска в город Ленск по автозимнику «Вилюй». С одним из них в кабине ехал его 8-летний сын.

«Последний раз они звонили 13 апреля, сказали, что одна из машин сломалась на пикете «Гаженка» Катангского района, это в 370 км от города Усть-Кут, но потом смогли починить грузовик и собирались вернуться в Усть-Кут», - рассказали сотрудникам МЧС РФ по Иркутской области родственники пропавших.

Добрались ли до Усть-Кута? Неизвестно. Больше на связь водители не выходили. За помощью к спасателям родственники обратились вчера, 22 апреля.

«В данный момент на территории Катангского района проезд по автозимнику невозможен, обследовать дорогу на машинах не получится», - отмечают в ведомстве. – «Решено искать пропавших с воздуха».

На поиски сегодня утром, 23 апреля, вылетела группа спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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