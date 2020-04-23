2020-04-23T09:39:34+03:00
Общество

Газета «КП» - Иркутск выпустила четвертый противовирусный спецвыпуск «#Сидим дома!»

И сейчас готовим пятый, он выйдет в печать 30 апреля
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Газета «КП» - Иркутск выпустила четвертый противовирусный спецвыпуск «#Сидим дома!»Газета «КП» - Иркутск выпустила четвертый противовирусный спецвыпуск «#Сидим дома!»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газеты выходили даже в войну! Пандемия, конечно, не военные действия, но время сложное для всех нас. И мы, уважаемые читатели, не оставляем вас без актуальной и полезной информации. Наши журналисты продолжат писать новости, статьи и репортажи, а кроме того делать специальные выпуски!

Первый из них «#Сидим дома!» «КП» - Иркутск выпустила в четверг, 2 апреля, второй, спустя неделю, 9 апреля, третий 16 апреля. И вот уже четвертый. Он вышел в печать сегодня, 23 апреля. В этом выпуске вы узнаете, почему дорожают овощи и фрукты, куда сможем поехать отдыхать летом, поведаем историю бизнесмена, который вылечился от коронавируса и теперь помогает нуждающимся. Конечно, даем ответы на самые важные вопросы, например, есть ли вероятность, что заболевших больше, как заражаются вирусом и другие. Также волонтер делится своим опытом – почему помогает и с какими просьбами обращаются жители? Наконец, мы подробно рассказываем об онлайн-концерте «Джаз против коронавируса» в поддержку врачей и полицейских, который состоится на нашем сайте и в соцсетях. Проводят его «Комсомолка», «Доктор Джаз» и Asia Show. Вы найдете внутри и бланк для того, чтобы получить автограф или оставить свои пожелания.

Большой блок информации посвящен действиям властей региона. Правительство Иркутской области, Законодательное Собрание региона, администрация и Дума Иркутска принимают меры в борьбе с коронавирусом. А что в это время делают предприятия региона, как бизнес-сообщество корректирует свою деятельность в условиях пандемии? Обо всем этом и не только – в новом спецвыпускуе «КП» «Сидим дома».

Предлагаем вашему вниманию познакомиться с нашим проектом. Ну а мы готовимся сделать пятый выпуск! Он планируется на 30 апреля. Главы городов и поселков Иркутской области, руководители предприятий и компаний региона, обращаемся к вам, расскажите нашим читателям о том, какие меры предпринимаете вы в борьбе с коронавирусом. Но не только в печатной версии «КП», но также на сайте irk.kp.ru, радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5fm) и на официальных страницах «КП» - Иркутск в соцсетях –Одноклассниках, Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте - вы можете поведать о тех добрых делах, что делаете в эти дни ради всеобщего блага. Все наши площадки работают для вас!

Фотоконкурс #Ядома: как Иркутск сидит на карантине

ВНИМАНИЕ!

По вопросам сотрудничества звоните по телефону 89041320839

КСТАТИ

«Комсомольская правда» также поддерживает акцию «Сидим дома» и остается с вами! Мы вводим доставку нашей печатной продукции по Иркутску. Заказать газеты можно по телефону. В другие города, такие как Шелехов, Ангарск и Усолье-Сибирское, газету доставим при коллективной заявке.

Оформить заказ можно двумя способами: позвоните нам напрямую по тел. 8-964-100-88-89 или в волонтерский центр по тел. 8-914-955-75-33 (адрес: ул. Российская, 20). Кстати, волонтеры помогут не только с доставкой газеты, но и c продуктами питания и медикаментами, если потребуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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