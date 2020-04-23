Онлайн-концерт «Джаз против коронавируса»: музыканты бросили вызов инфекции

Акцию под хэштегом #Джазпротивкоронавируса запустили «Комсомолка», AsiaShow, концертный департамент Asia Musiс, ведущий иркутский джазовый коллектив "Доктор Джаз" и телекомпания «ТИВИСИ HD». Выступление музыкантов идет при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Общественной палаты города Иркутска. Ждать осталось недолго - 24 апреля, в 19.00 все мы встретимся с вами онлайн. Приятного просмотра и хороших эмоций.

Наш девиз - «Врачи, мы с вами». И этот концерт мы посвящаем именно им - людям в белых халатах, которые всегда на переднем крае в борьбе за наши жизни. Но сегодня им особенно трудно, им приходится, сражаясь с инфекцией, рисковать собой, сутки напролет проводить в больницах. Мы благодарны им за заботу о нас, о наших жизнях. За самоотверженность и готовность взять на себя нашу боль. Медики этот концерт - для вас! Вместе с вами его будут смотреть все поклонники джаза, все те, кто сейчас вынужден оставаться дома, чтобы остановить вирус. И, конечно, те, кто нас защищает, так же, как и доктора, находясь на переднем крае - люди в погонах...

Партнерами также выступают компании «Лензолото», «Русский лес», сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» и «Саянский бройлер», интерьерная компания « S-Classic».

Золотодобывающее предприятие (Иркутская область, г. Бодайбо) приглашает на работу.