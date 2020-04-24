Больше всего заявок на конкурс «Полюс. Золотой сезон» поступило от театров Иркутской области

Прием заявок на участие в пятом конкурсе региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» завершен. Всего с 13 февраля по 20 апреля театры и молодежные творческие объединения из регионов присутствия компании «Полюс» - Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей - направили в оргкомитет 36 видеозаписей спектаклей. Это рекордное число за все 5 лет проведения конкурса.

Наибольшее количество участников - из Иркутской области. Целых 15 театров! Среди них Иркутский академический драматический театр имени Николая Охлопкова, Центр современного танца «Профессиональное движение», Содружество молодых актеров Центр «Новая Драма», театр кукол «Аистенок», Театр юного зрителя имени Александра Вампилова, народный театр «Содружество», Черемховский драматический театр имени Владимира Гуркина, Усть-Илимский театр драмы и комедии, а также народные театры «Чудак» и «Факел» (Ангарск), «Театральные встречи» (Мишелевка), «Экспромт» (Нижнеудинск), «Песочные часы» (поселок Чунский), «Гротеск» (поселок Усть-Ордынский) и театральная студия «Внутри» (Саянск)

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Охлопковцы в этом году будут принимать фестиваль-школу современного искусства «Территория Иркутск» на своей сцене. Они представили на конкурс спектакль по повести Льва Толстого «Холстомер». Это пластический спектакль без слов, смелый эксперимент, который поставил режиссер-хореограф Сергей Землянский.

Содружество молодых актеров «Новая драма» в этом году пытает удачу со спектаклем по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха «Человек-подушка».

- Очень надеемся на победу, - отметил режиссер и руководитель театра Вадим Карионов. - Для нас, как для регионального творческого коллектива, подобные конкурсы - уникальная возможность познакомиться с профессионалами в сфере современного театра, получить какие-то знания и понять, в том ли направлении мы движемся. Я очень рад за иркутских зрителей, что они тоже побывают на фестивале «Территория». Это настоящий праздник для всех нас.

Черемховский театр представил на конкурс спектакль «Любовь людей» по пьесе Дмитрия Богославского.

- Это семейная драма, - рассказала директор театра Татьяна Гаевская. - Премьера спектакля состоялась в январе 2020 года.

Победителейконкурса «Полюс. Золотой сезон» объявят после 20 мая. Общий грантовый фонд, а это 6 млн рублей, разделят между собой 7 театров.

Итоги конкурса подведет экспертный совет: театральные критики Роман Должанский, Глеб Ситковский, Анна Степанова, Антон Хитров.

- В этом году наряду с государственными театрами мы получили много заявок от молодежных и народных коллективов, которых отличает инициативность, самостоятельность и смелость. У каждого из участников есть шанс на победу. Основная цель нашего конкурса - совершать открытия, искать новые имена. Поэтому главный критерий для нас - художественная ценность постановок. Впервые в этом году не два, а три лучших театра получат возможность показать свои спектакли в театральной программе фестиваля «Территория. Иркутск», - прокомментировал арт-директор фестиваля Роман Должанский.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Представители 7 коллективов, попавших в шорт-лист, станут участниками фестиваля-школы современного искусства «Территория. Иркутск», который состоится в столице Приангарья в сентябре 2020 года. Коллективы, занявшие первые три места, покажут свои спектакли в рамках театральной программы фестиваля на площадке Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Традиционно всех участников ожидает насыщенная образовательная программа.

- Мы можем с уверенностью сказать, что в Сибири и на Дальнем Востоке много разнообразных талантливых и инициативных театральных коллективов. Нам очень интересно находить свежие идеи и неординарные творческие решения в постановках участников конкурса. «Полюс. Золотой сезон» дает возможность большим и маленьким театрам показать свою работу широкой аудитории, получить признание профессионального сообщества, повысить уровень мастерства и улучшить материальную базу, - отметила директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.