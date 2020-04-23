2020-04-23T15:15:04+03:00
Общество

«Вместе против вируса»: ресторан «Джо-Джо» доставляет врачам обеды

Повара обеспечивают вкусной едой пять городских больниц
Иван ПАВЛОВ
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Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»
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Врачи Иркутска сегодня на передовой в борьбе против коронавируса. Где уж тут до горячих и сытных обедов! Чаще всего приходится довольствоваться обычными бутербродами. Да, временами в больницах появляются представители городских кафе и ресторанов, привозят пакеты с едой. Но это разовые акции. Чтобы вкусные и полезные супы и второе укрепляли силы медиков в их борьбе с инфекцией ежедневно, ресторан «Джо-Джо» взял под крыло 5 городских больниц.

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Более 100 обедов ежедневно работники ресторана доставки грузинской кухни «Джо-Джо» привозят в Иркутскую областную клиническую больницу, Иркутскую клиническую инфекционную больницу, на подстанцию скорой медицинской помощи, в приемное отделение Ивано - Матренинской больницы, Центр профилактики СПИДа.

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Ресторан доставки грузинской кухни «Джо-Джо» вносит посильный вклад в борьбу с эпидемией, организовав доставку еды для врачей. Медики Иркутска, многие из которых даже не могут покинуть стен больницы, больше не питаются лапшой быстрого приготовления. Пусть времени на обед у врачей совсем немного, зато теперь к их услугам вкусная и полезная домашняя еда.

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Врачи работают сейчас на износ. Пациентам с другими серьезными заболеваниями нужна медицинская помощь, а врачам, чтобы оказывать ее полноценно, нужно хорошо питаться. Кроме того, в заботе и участии остро нуждаются пожилые люди, которые во время эпидемии не могут покидать дом. В ресторане «Джо-Джо» готовы поддержать всех. Блюда, с любовью приготовленные профессиональными шеф-поварами, согреют всех.

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Фото: предоставлено рестораном грузинской кухни «Джо-Джо»

Чтобы оставить заявку на участие в акции «Вместе против вируса», достаточно позвонить по номеру телефона – 796-796.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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