2020-04-23T15:52:03+03:00
Здоровье

«Первая мужская клиника»: лечим заболевания мочеполовой системы

Диагностика и лечение сложных случаев
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Фото: «Первая мужская клиника»Фото: «Первая мужская клиника»
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Основная специализация

— диагностика и лечение сложных случаев перечисленных заболеваний:

— простатиты, уретриты и другие воспалительные процессы;

— инфекции, передаваемые половым путем;

— мужское бесплодие;

— эректильная дисфункция и другие сексуальные дисфункции

Лечим заболевания мочеполовой системы

Клиника года : Первая мужская клиника специализируется на урологии более 10 лет.

Что беспокоит Вас?

Простатит.

— Есть подозрение на половую инфекцию.

— Столкнулся с нарушением эрекции.

— Проблема с зачатием ребенка: мужской и женский фактор.

— Не устраивает продолжительность полового акта.

Расширение вен в детородных органах (варикоцеле).

Хронические заболевания мочеполовой системы.

— Боль в яичках

— Сахарный диабет

— Лишний вес

— Повышенное давление

Фото: «Первая мужская клиника»

Фото: «Первая мужская клиника»

Преимущества клиники:

В «Первой мужской клинике» введен уникальный стандарт обслуживания клиентов Опыт+, при котором с каждым пациентом работают два врача — лечащий и контролирующий, что позволяет существенно улучшить качество работы:

— сводится к минимуму вероятность врачебной ошибки;

— увеличивается эффективность диагностики и лечения в сложных случаях;

— врачи тщательно относятся к каждому этапу обследования и подробно заполняют карту пациента.

Фото: «Первая мужская клиника»

Фото: «Первая мужская клиника»

Стандарт Опыт+ предполагает соответствие врача требованиям:

— наличие ученой степени (не ниже кандидата наук);

— опыт работы в области лечения мужских заболеваний не менее 10 лет;

— опыт преподавания в медицинских учебных заведениях;

— наличие дипломов по нескольким специализациям (урология, андрология, дерматовенерология, физиотерапия).

Все взаимодействующие с пациентом сотрудники (врачи, младший медицинский персонал) мужского пола.

«Первая мужская клиника» привлекает для консультаций практикующих российских и европейских врачей — авторов современных медицинских учебников и разработчиков стандартов лечения мужских заболеваний.

В «Первой мужской клинике» есть собственная лаборатория.

Адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д.1/8,1 этаж

Телефон:

+7 (3952) 28-36-73

+7 (3952) 48-38-38

Режим работы: Пн-Пт 8:00—20:00; Сб-Вс 9:00—17:00.

http://1m.irk.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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