«Первая мужская клиника»: лечим заболевания мочеполовой системы
Основная специализация
— диагностика и лечение сложных случаев перечисленных заболеваний:
— простатиты, уретриты и другие воспалительные процессы;
— инфекции, передаваемые половым путем;
— мужское бесплодие;
— эректильная дисфункция и другие сексуальные дисфункции
Лечим заболевания мочеполовой системы
Клиника года : Первая мужская клиника специализируется на урологии более 10 лет.
Что беспокоит Вас?
— Есть подозрение на половую инфекцию.
— Столкнулся с нарушением эрекции.
— Проблема с зачатием ребенка: мужской и женский фактор.
— Не устраивает продолжительность полового акта.
— Расширение вен в детородных органах (варикоцеле).
— Хронические заболевания мочеполовой системы.
— Боль в яичках
— Сахарный диабет
— Лишний вес
— Повышенное давление
Фото: «Первая мужская клиника»
Преимущества клиники:
В «Первой мужской клинике» введен уникальный стандарт обслуживания клиентов Опыт+, при котором с каждым пациентом работают два врача — лечащий и контролирующий, что позволяет существенно улучшить качество работы:
— сводится к минимуму вероятность врачебной ошибки;
— увеличивается эффективность диагностики и лечения в сложных случаях;
— врачи тщательно относятся к каждому этапу обследования и подробно заполняют карту пациента.
Фото: «Первая мужская клиника»
Стандарт Опыт+ предполагает соответствие врача требованиям:
— наличие ученой степени (не ниже кандидата наук);
— опыт работы в области лечения мужских заболеваний не менее 10 лет;
— опыт преподавания в медицинских учебных заведениях;
— наличие дипломов по нескольким специализациям (урология, андрология, дерматовенерология, физиотерапия).
Все взаимодействующие с пациентом сотрудники (врачи, младший медицинский персонал) мужского пола.
«Первая мужская клиника» привлекает для консультаций практикующих российских и европейских врачей — авторов современных медицинских учебников и разработчиков стандартов лечения мужских заболеваний.
В «Первой мужской клинике» есть собственная лаборатория.
Адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д.1/8,1 этаж
Телефон:
+7 (3952) 28-36-73
+7 (3952) 48-38-38
Режим работы: Пн-Пт 8:00—20:00; Сб-Вс 9:00—17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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