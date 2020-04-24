Из-за водителя мусоровоза в Братске загорелся лес на площади 7 гектаров

Крупный лесной пожар произошел в Братске из-за обычной халатности водителя мусоровоза. Днем 32-летний мужчина перевозил мусор с кладбища на склад твердых бытовых отходов недалеко от района Гидростроитель. По пути шофер заметил, что из кузова идет дым и остановился, чтобы проверить. Оказалось, в кузове загорелся мусор. Мужчина испугался, что огонь может охватить и его самосвал, не долго думая, взял и выгрузил мусор прямо на траву у обочины трассы. После этого, он присыпал горящие участки землей и уехал.

Через несколько минут из-за солнечной и ветреной погоды, кладбищенский мусор вновь начал тлеть. Сначала загорелась трава, а вскоре огонь перекинулся на лес, который, в свою очередь разгорелся на площади 7 (!) гектаров. Пожар сотрудники лесной охраны потушили, а полицейские за это время нашли виновника. Его вычислили благодаря фрагментам мусора, лежащим у дороги, кроме того, момент, когда он вываливал его, попал на видеорегистраторы случайно проезжающих автомобилистов.

- Сейчас водитель мусоровоза дает объяснения в отделе полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На него составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Помимо этого, водитель обязан убрать мусор, оставленный у трассы.

Полицейские еще раз напоминают, что с 10 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Жителям нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор на дачах, жарить шашлыки на огне и углях. За это можно получить штраф от 4 тысяч до 1 миллиона рублей.

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