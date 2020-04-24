Погода в Иркутске на выходные 25-26 апреля: в город придет настоящая жара

В конце этой недели индекс самоизоляции в Иркутске упал до 1,7 баллов, и не исключено, что в ближайшие выходные он может и вовсе снизиться до 0. Все дело в том, что по прогнозу синоптиков 25 и 26 апреля у нас ожидаются самые теплые дни за месяц. Погода в Иркутске на выходные 25-26 апреля порадует! Температура почти по всему региону поднимется сразу на 10 градусов выше нормы.

- В субботу, 25 апреля ожидаем в Иркутске +21, +23 градуса, правда, может быть небольшая облачность, - рассказывает "КП-Иркутск" начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – В западных и центральных районах еще жарче. Например, в Нижнеудинске, Тайшете, Зиме, Усть-Уде и вовсе воздух прогреется до +31.

В воскресенье, 26-го числа картина немного поменяется. Самый теплый день наступит уже в Иркутске, где столбик термометра поднимется до +25, +27. Но это не значит, что горожанам пора нарушать режим самоизоляции и массово выбираться на природу, чтобы пожарить шашлыки. Синоптики и спасатели еще раз предупреждают, что это крайне опасно!

- Солнце то припечет, но ведь еще с субботы по понедельник подует ветер от 10 до 15 м/с, - предупреждает Юлия Янькова. – Поэтому в ближайшие дни ожидается высокая опасность лесных пожаров. Просьба, всем быть осторожными.

Кстати, власти еще накануне предупредили, что из-за теплой погоды наивысший – пятый – класс пожарной опасности в ближайшие дни ожидается в Братском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Балаганском, Боханском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах, а также в окрестностях села Хомутово Иркутского района.

К слову, 27-градусная температура в конце апреля для Иркутска вовсе не рекорд, а вполне привычное дело. Например, 26 апреля 2018 года было и вовсе +29.

Продержится сухая солнечная погода, по прогнозу синоптиков до вторника, 28 апреля. Именно в Родительский день пойдет дождь, усилится ветер и похолодает до +15. На первомайские праздники точного прогноза пока нет. Но, по предварительному, уже с четверга вновь выглянет солнце.

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