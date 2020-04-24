Вместо офиса - свежий воздух: потерявшие работу жители города будут сажать клумбы и благоустраивать Иркутск
Безработных в Иркутской области больше 13 тысяч человек. Из них лишь около трех тысяч получают максимальное пособие по безработице - это те, кто уволен в течение последнего года и имеет трудовой стаж не менее полугода. Но теперь получить минимальную зарплату смогут даже те, кто никогда официально не трудился. Как? Для этого центры занятости предложат им поучаствовать в благоустройстве и озеленении городов и поселков, а также в летнем ремонте.
Схема такая: сначала нужно получить статус безработного (в центре занятости или с помощью портала «Работа в России») и право на минимальное пособие. Напомним, его сумма - 1800 рублей на юге региона и 1950 рублей на севере. Затем уже специалисты расскажут, как именно вы сможете подработать. Увы, поддержка эта непостоянная, а всего на три месяца, пока тепло.
- Для безработных, получающих минимальное пособие и участвующих в общественных работах, в южных территориях Иркутской области будет выплачиваться 14,5 тысячи рублей в месяц, а в северных 15,7 тысячи, - сообщила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.
Какие именно предприятия смогут принять людей на подработку, станет известно в ближайшие дни. Для начала на общественные работы смогут принять около 700 человек.
- Даже в период коронавируса уровень безработицы остается прежним, 1,1%, всплеска нет, - отмечают в правительстве региона. - Все потому, что многие предприятия сохраняют сотрудников, переводя их на дистанционку. Таким образом трудится около 30 тысяч жителей Приангарья.
Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
«Комсомолка» выяснила, кто сможет оформить президентские пособия на ребенка от 3 до 7 лет (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»