2020-04-24T12:34:44+03:00
Экономика

Вместо офиса - свежий воздух: потерявшие работу жители города будут сажать клумбы и благоустраивать Иркутск

Около 700 человек трудоустроятся на лето
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вместо офиса - свежий воздух: потерявшие работу будут сажать клумбы и благоустраивать ИркутскВместо офиса - свежий воздух: потерявшие работу будут сажать клумбы и благоустраивать ИркутскФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Безработных в Иркутской области больше 13 тысяч человек. Из них лишь около трех тысяч получают максимальное пособие по безработице - это те, кто уволен в течение последнего года и имеет трудовой стаж не менее полугода. Но теперь получить минимальную зарплату смогут даже те, кто никогда официально не трудился. Как? Для этого центры занятости предложат им поучаствовать в благоустройстве и озеленении городов и поселков, а также в летнем ремонте.

Схема такая: сначала нужно получить статус безработного (в центре занятости или с помощью портала «Работа в России») и право на минимальное пособие. Напомним, его сумма - 1800 рублей на юге региона и 1950 рублей на севере. Затем уже специалисты расскажут, как именно вы сможете подработать. Увы, поддержка эта непостоянная, а всего на три месяца, пока тепло.

- Для безработных, получающих минимальное пособие и участвующих в общественных работах, в южных территориях Иркутской области будет выплачиваться 14,5 тысячи рублей в месяц, а в северных 15,7 тысячи, - сообщила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Какие именно предприятия смогут принять людей на подработку, станет известно в ближайшие дни. Для начала на общественные работы смогут принять около 700 человек.

- Даже в период коронавируса уровень безработицы остается прежним, 1,1%, всплеска нет, - отмечают в правительстве региона. - Все потому, что многие предприятия сохраняют сотрудников, переводя их на дистанционку. Таким образом трудится около 30 тысяч жителей Приангарья.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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